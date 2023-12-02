Yola çıkacaklar dikkat! Tüm seferler iptal edildi!

Kuzey Ege Denizi’nde etkili olması beklenen kuvvetli fırtına nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın yapılması planlanan tüm tarifeli feribot seferleri iptal edildi.

Hava muhalefeti ulaşımı da olumsuz etkiliyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Çanakkale’nin Bozcaada ile Gökçeada ilçelerine yapılması planlanan tüm tarifeli feribot seferleri iptal edildi.

GESTAŞ DUYURDU; BOZCAADA VE GÖKÇEADA SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın yapılması planlanan tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.



Gestaş tarafından yapılan açıklama da, “03.12.2023 Pazar (yarın) Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir. 03.12.2023 Pazar (yarın) Geyikli-Bozcaada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir” denildi.

Kaynak: İHA