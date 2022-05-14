Yola çıkacaklar dikkat! Karayolları Genel Müdürlüğü paylaştı

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı Kavşağı-Bolu- Düzce il sınırı 0-11. kilometrelerindeki genleşme derzi yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametindeki (Bolu Dağı Tüneli) trafik, Abant Kavşağı'ndan D-100 yoluna aktarılıyor. Trafiğin, Kaynaşlı Kavşağı'ndan tekrar otoyola katılımı sağlanıyor.

Tem Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşaklarındaki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla 22.00-06.00 saatlerinde her iki istikamet kesimler halinde trafiğe kapatılacak ve ulaşım diğer istikametlerden iki yönlü sürdürülecek.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun Kırşehir bağlantı yolu 2. kilometresindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle Kırşehir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılırken, ulaşım kontrollü devam ediyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 17-18. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle Zonguldak istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Aydıncık-Silifke yolunun 25-27. kilometrelerinde (Yeşilovacık-Aydıncık güzergahı) yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Dalaman-Fethiye yolunun 11. kilometresinde Fethiye istikametindeki sağ şeritte meydana gelen oturma sebebiyle bu kesimde ulaşım sol şeritten kontrollü sağlanıyor.

Sinop-Samsun yolunun 23-76. kilometrelerindeki sinyalizasyon çalışmaları devam ettiğinden ulaşım tek şeritten ve kontrollü sürdürülüyor.

Aksaray-Ortaköy yolunun 28-31. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Yıldızeli-Sivas yolunun 39-41. kilometrelerinde Sivas Çimento Fabrikası önündeki demir yolu hemzemin geçit çalışması dolayısıyla Sivas-Ankara istikameti trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Şırnak-Uludere yolunun 8-12. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları devam ettiğinden sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.