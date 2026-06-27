AK Parti Afyonkarahisar'da Vefa Kültürünü yaşatıyor

İlçelerde yürütülen saha çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirten Şahin, özverili çalışmaları dolayısıyla ilçe başkanlarına da teşekkür ederek; "İlçe başkanlarımız, teşkilatlarımızın birlik ve beraberliğini güçlendiren, dava arkadaşlarımızla gönül bağını canlı tutan önemli çalışmalara imza atıyor. Vefa ziyaretleriyle hem geçmişte emek vermiş teşkilat mensuplarımızı onurlandırıyor hem de teşkilat ruhumuzu daha da güçlendiriyoruz. Bu anlamlı çalışmalarda emeği geçen tüm ilçe başkanlarımıza ve teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum." İfadelerine yer verdi.