AK Parti Afyonkarahisar'da Vefa Kültürünü yaşatıyor
AK Parti Afyonkarahisar Teşkilatları, "Vefa" anlayışını teşkilat kültürünün temel unsurlarından biri olarak yaşatmaya devam ediyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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AK Parti Afyonkarahisar Teşkilatları, "Vefa" anlayışını teşkilat kültürünün temel unsurlarından biri olarak yaşatmaya devam ediyor.
İl Başkanı Av. Turgay Şahin'in koordinasyonunda yürütülen vefa ziyaretleri kapsamında, AK Parti'ye uzun yıllar emek vermiş mahalle ve köy başkanları ile teşkilat mensupları ziyaret edilerek takdir ve teşekkür belgeleri takdim ediliyor.
İlçe başkanlarının öncülüğünde gerçekleştirilen ziyaretlerde, kuruluşundan bugüne kadar AK davaya gönül vermiş, fedakârca görev yapmış teşkilat mensuplarıyla bir araya gelinerek emekleri için teşekkür ediliyor.
Vefa ziyaretlerine büyük önem verdiklerini belirten AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Av. Turgay Şahin, teşkilatların başarısının geçmişten bugüne emek veren dava arkadaşlarının fedakârlıkları sayesinde mümkün olduğunu ifade etti.
Başkan Şahin açıklamasında; "AK Parti'miz, kuruluşundan bu yana teşkilatçılığı yalnızca bir görev anlayışı olarak değil, aynı zamanda kardeşlik, samimiyet ve vefa üzerine inşa etmiştir. Bugün geldiğimiz noktada elde edilen her başarıda, mahalle ve köylerimizde yıllarca büyük bir özveriyle çalışan dava arkadaşlarımızın emeği vardır.
Bizler de bu emekleri unutmuyor, teşkilat hafızamıza sahip çıkıyor ve vefa ziyaretlerimizle kendilerine teşekkür ediyoruz." Dedi.
İlçelerde yürütülen saha çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirten Şahin, özverili çalışmaları dolayısıyla ilçe başkanlarına da teşekkür ederek; "İlçe başkanlarımız, teşkilatlarımızın birlik ve beraberliğini güçlendiren, dava arkadaşlarımızla gönül bağını canlı tutan önemli çalışmalara imza atıyor. Vefa ziyaretleriyle hem geçmişte emek vermiş teşkilat mensuplarımızı onurlandırıyor hem de teşkilat ruhumuzu daha da güçlendiriyoruz. Bu anlamlı çalışmalarda emeği geçen tüm ilçe başkanlarımıza ve teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum." İfadelerine yer verdi.
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