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Dünya Memurlara haftada 2 gün evden çalışma hakkı!
Dünya

Memurlara haftada 2 gün evden çalışma hakkı!

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Memurlara haftada 2 gün evden çalışma hakkı!

Malezya hükümeti, kamu çalışanları için hibrit çalışma modelini hayata geçirdi. Yeni düzenlemeyle memurlar haftada iki gün uzaktan, üç gün ise ofisten çalışacak.

Malezya hükümeti, kamu çalışanları için hibrit çalışma modelini hayata geçirdi. Yeni düzenlemeyle memurlar haftada iki gün uzaktan, üç gün ise ofisten çalışacak.

Malezya hükümeti, kamu çalışanları için hibrit çalışma sistemini hayata geçirme kararı aldı.

Yerel Malay Mail gazetesinin Kamu Hizmeti Departmanı (PSD) açıklamasına dayandırdığı habere göre, Bakanlar Kurulu'nun onayladığı yeni düzenleme kapsamında memurlar, 1 Ağustos'tan itibaren haftanın iki günü evden veya onaylanan başka bir çalışma noktasından görev yapacak.

 

Yeni sistemde kamu çalışanları haftanın üç gününde ise ofislerinde çalışmaya devam edecek.

Yetkililer, Hibrit Çalışma Günü uygulamasının kamu hizmetlerinde çalışma kültürünü modernize etmeyi hedefleyen kapsamlı reform programının bir parçası olduğunu belirtti.

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