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Gündem Yola çıkacaklar dikkat! İşte karayollarında son durum
Gündem

Yola çıkacaklar dikkat! İşte karayollarında son durum

Yeniakit Publisher
2023-08-05 10:05:00 -
Yola çıkacaklar dikkat! İşte karayollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) yollardaki son durumu paylaştı.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir Çevre Otoyolu Bornova-Karşıyaka istikameti 3-4. kilometrelerinde Yamanlar viyadüğü sağ şeritte genleşme derzi onarımı yapılacak. Ulaşım orta ve sol şeritten sağlanacak.

TAG Otoyolu'nun 190-192. kilometrelerinde yürütülen üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun TEM İzmit-Akmeşe kavşakları İstanbul-Ankara istikametinde yol bakım ve onarım çalışması nedeniyle ulaşım Ankara-İstanbul istikametinden iki yönlü gerçekleşiyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Konya-Pozantı kavşaklar kesimi 1-6. kilometrelerinde, üstyapı onarım çalışması nedeniyle Pozantı Kavşağı istikameti trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

İnebolu-Küre-Kastamonu yolunun 33-45. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle yolu kullanacak sürücülerin dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem arz ediyor.
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Korkuteli-Elmalı yolunun 28. kilometresinde, patlatmalı kazı çalışması nedeniyle 10.00-15.00 saatlerinde ulaşım kontrollü devam edecek.

Samsun-Ordu yolunun 0-6. kilometrelerinde, üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sürüyor.

Kızıldağ-Altköy yolunun 12-18. kilometrelerinde, asfalt sathi kaplama çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Kızıltepe-Nusaybin yolunun 1-2. kilometrelerinde, yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.

Artvin-Şavşat yolunun 26-28. kilometrelerinde yapılan yol şevi temizlik çalışması nedeniyle trafik kısa sürelerle ulaşıma kapatılmak suretiyle, tek şeritten kontrollü devam ediyor.

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