Yola çıkacaklar dikkat!
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, sürücülerin özellikle depremden etkilenen bölgelerde yolda meydana gelebilecek ani çökme, heyelan ve benzeri olaylara karşı dikkatli seyahat etmeleri, hızlarını azaltmaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Çatalca-Kumburgaz kavşaklarında 22.00-06.00 saatlerinde kuzey taşıma yolundaki (Edirne istikameti) Çatalca Gümrük Köprüsü'nde derz yenileme çalışmaları yapılacak. Bu nedenle çalışmalar esnasında kuzey taşıma yolunda şerit daraltması uygulanarak, trafik akışı diğer şeritlerden gerçekleştirilecek.
Kızılcahamam-Ankara yolunun 39-41. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle her iki istikamet trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yollarından sağlanıyor.
Seydişehir-Akseki yolunun 33-37. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
TAG Otoyolu'nun Nurdağı-Bahçe kavşakları Adana istikametindeki çalışmalar nedeniyle bant aktarımı yapılıyor. Bu kesimde trafik akışı Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.
Sinop-Samsun yolunun 7-11. kilometrelerindeki (Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı-Demirciköy Tüneli girişi) heyelan sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.
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Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 22. kilometresindeki (Kopmuş mevkisi) heyelan dolayısıyla bölünmüş yolun Hopa-Sarp istikameti ulaşıma kapatılarak, trafik akışına Sarp-Hopa istikametinden iki yönlü izin veriliyor.
Kütahya-İnönü yolunun 42. kilometresindeki üst geçit onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.
Şanlıurfa-Viranşehir yolu, 0-1. kilometrelerindeki köprü çalışması sebebiyle araç trafiğine kapatıldı. Bu kesimde ulaşım şehir içi bağlantı yolundan sağlanıyor.
Beyşehir-Isparta yolunun 25-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Malatya-Sivas yolunun 30-33. kilometrelerinde Kuruçay Köprüsü'ndeki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Öte yandan sürücülerin özellikle Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde yolda meydana gelebilecek ani çökme, heyelan ve benzeri olaylara karşı dikkatli seyahat etmeleri, hızlarını azaltmaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.