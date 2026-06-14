  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Zelenski'den dünyaya çağrı: Rusya’dan müzakere istedik, yanıt saldırı oldu İçimizdeki yerli Siyonistler! Biri 13 diğeri 16 yaşında! Makasla minibüsü çalıştırıp İstanbul turu attılar Pezeşkiyan “Ateşkesi kabul Etmek zorunda kaldılar” Hedeflerini boşa çıkardık Gürsel Tekin, Ali Mahir’i kusturdu! İşte CHP zihniyetinin tam özeti! Trol Atilla bile zıp zıp Mahir’i sakız gibi çiğnedi En çok o maçta etkili olacak… Dünya Kupası’nda iklim alarmı! Milli Takım’ın ABD maçı riskli listede Savaş bitecek derken yenileri geliyor! Avrupa ülkesinden Rus gemisine müdahale İslam aleminin unuttuğu Yemen'de insanlar açlıktan ölüyor! Katil Ben-Gvir'den küstah tehdit: Her İHA için Dahiye sallanmalı
Gündem İran’dan sinsi ittifaka karşı komşu hamlesi! Pezeşkiyan emperyalistlerin tezgahını bozduklarını ilan etti!
Gündem

İran’dan sinsi ittifaka karşı komşu hamlesi! Pezeşkiyan emperyalistlerin tezgahını bozduklarını ilan etti!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Yeni Akit'i Google'da takip et, hiçbir gelişmeyi kaçırma.
İran’dan sinsi ittifaka karşı komşu hamlesi! Pezeşkiyan emperyalistlerin tezgahını bozduklarını ilan etti!

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, başkent Tahran’da basının karşısına geçerek terör devleti İsrail ve hamisi büyük şeytan ABD’nin Orta Doğu’yu kana bulama ve Müslüman coğrafyasını bölme sinsi planlarına karşı tarihi bir duruş sergiledi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD-İsrail ile savaşta komşu ülkelerle yaşadıkları krizlere işaret ederek, "Körfez ülkeleriyle yaşanan birçok konu ve yanlış anlaşılma çözüm yoluna girmiştir​​​​​.​​" dedi.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Pezeşkiyan, ülkesindeki basın kuruluşlarının temsilcileriyle başkent Tahran’da bir araya geldi.

Pezeşkiyan burada yaptığı konuşmada, komşu ülkelerle iyi ilişkilere sahip olmanın birçok sorunu çözmeye yardımcı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"ABD ve İsrail’in temel hedeflerinden birisi de İran ile bölge ülkeleri arasında ayrılık meydana getirmekti. Ancak yaşanan son olaylara rağmen komşu ülkelerle çok iyi ilişkiler tesis edildi. İşbirliğimizin seviyesini düşürmek için sebep yok. Bölgesel işbirliklerinin artırılması ülkeye önemli katkılar sunabilir. Son haftalarda diplomatik girişimlerle birlikte (Basra) Fars Körfezi ülkeleriyle birçok konunun ve yanlış anlaşılmanın çözüm yoluna girmiş olması memnuniyet verici." ifadelerini kullandı.

ABD ile yürütülen müzakerelere işaret eden Pezeşkiyan, diyalog kurmanın temel ilkelerden vazgeçmek anlamına gelmediğini, ülkesinin "zorbalık" karşısında boyun eğmeyeceğini söyledi.

Pezeşkiyan ayrıca, ABD ile müzakere kararının İran lideri Mücteba Hamaney’in onayı ile gerçekleştirildiğine atıf yaparak, "Savaş ve müzakere hakkında karar almak, Rehberlik ve Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'nin yetkisindedir. Milli birlik bugün ülkenin en önemli önceliğidir. Ekonomi ve halkın geçim konusu hükümetin en önemli endişesidir." diye konuştu.

Kızını kaçıran gencin kulağını kesip attı! Polis sokaklarda kulak aradı
Kızını kaçıran gencin kulağını kesip attı! Polis sokaklarda kulak aradı

Gündem

Kızını kaçıran gencin kulağını kesip attı! Polis sokaklarda kulak aradı

Trump, İran’da hedeflediği hiçbir şeye ulaşamadı: Hayaller Venezuela gerçekler Afganistan!
Trump, İran’da hedeflediği hiçbir şeye ulaşamadı: Hayaller Venezuela gerçekler Afganistan!

Dünya

Trump, İran’da hedeflediği hiçbir şeye ulaşamadı: Hayaller Venezuela gerçekler Afganistan!

İran’dan ABD ve İsrail’e ültimatom! Siyonistlerin kanlı saldırıları sonrası Kalibaf masayı devirdi!
İran’dan ABD ve İsrail’e ültimatom! Siyonistlerin kanlı saldırıları sonrası Kalibaf masayı devirdi!

Gündem

İran’dan ABD ve İsrail’e ültimatom! Siyonistlerin kanlı saldırıları sonrası Kalibaf masayı devirdi!

Siyonistlerden kanlı saldırı sonrası korku dolu bekleyiş! Beyrut’u vuran katil İsrail ordusu İran füze tehdidi karşısında teyakkuza geçti!
Siyonistlerden kanlı saldırı sonrası korku dolu bekleyiş! Beyrut’u vuran katil İsrail ordusu İran füze tehdidi karşısında teyakkuza geçti!

Gündem

Siyonistlerden kanlı saldırı sonrası korku dolu bekleyiş! Beyrut’u vuran katil İsrail ordusu İran füze tehdidi karşısında teyakkuza geçti!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23