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Ekonomi
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Elon Musk ne kadar zengin? Yapabilecekleri şoke ediyor
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Elon Musk ne kadar zengin? Yapabilecekleri şoke ediyor

SpaceX’in borsadaki tarihi çıkışının ardından Elon Musk’ın serveti 1,1 trilyon dolara ulaştı. Dünyanın ilk trilyoneri olarak kayıtlara geçen Musk’ın serveti, ülkelerin ekonomileriyle yarışacak seviyeye çıkarken, bu rakamla yapılabilecekler akıl sınırlarını zorluyor.

#1
Foto - Elon Musk ne kadar zengin? Yapabilecekleri şoke ediyor

Elon Musk, servetiyle dünya ekonomi tarihinin en dikkat çeken eşiğini geçti. SpaceX’in borsadaki güçlü performansının ardından Musk’ın net servetinin 1,1 trilyon dolara ulaştığı belirtildi. Böylece Musk, yalnızca şirketlerin ya da ülkelerin ekonomik büyüklükleriyle birlikte anılan “trilyon dolar” seviyesine kişisel servetiyle ulaşan ilk insan oldu.

#2
Foto - Elon Musk ne kadar zengin? Yapabilecekleri şoke ediyor

Bu büyüklüğü anlamak ise kolay değil. Çünkü 1 trilyon dolar, 1 milyar doların bin katı, 1 milyon doların ise tam 1 milyon katı anlamına geliyor. Musk’ın serveti artık klasik zenginlik ölçülerinin ötesine geçmiş, adeta devlet bütçeleri ve küresel ekonomi ölçekleriyle kıyaslanır hale gelmiş durumda.

#3
Foto - Elon Musk ne kadar zengin? Yapabilecekleri şoke ediyor

Musk’ın serveti 1 dolarlık banknotlar halinde uç uca eklenseydi, ortaya çıkan uzunluk yaklaşık 156 milyon kilometreye ulaşacaktı. Bu mesafe, Dünya ile Ay arasındaki ortalama uzaklığın yüzlerce katına karşılık geliyor. Daha çarpıcı olan ise bu uzunluğun Dünya ile Güneş arasındaki yaklaşık 150 milyon kilometrelik mesafeyi de aşması. SpaceX’in Mars ve derin uzay hedefleri düşünüldüğünde, Musk’ın servetinin de adeta astronomik bir ölçeğe ulaşması dikkat çekici bir sembol haline geliyor.

#4
Foto - Elon Musk ne kadar zengin? Yapabilecekleri şoke ediyor

Musk’ın serveti dünya nüfusuna eşit şekilde dağıtılsaydı, yaklaşık 8,2 milyar insanın her birine 122 dolar civarında para düşecekti. Bu hesap, tek bir kişinin servetinin küresel ölçekte nasıl devasa bir büyüklüğe ulaştığını gözler önüne seriyor. 1,1 trilyon dolarlık servet, yalnızca bireysel zenginlik değil, dünya nüfusu üzerinden hesaplandığında bile etkisi hissedilebilecek bir ekonomik güç anlamına geliyor.

#5
Foto - Elon Musk ne kadar zengin? Yapabilecekleri şoke ediyor

Elon Musk’ın doğduğu ülke olan Güney Afrika ile yapılan karşılaştırma da tabloyu daha çarpıcı hale getiriyor. Güney Afrika’nın yıllık ekonomik büyüklüğü yaklaşık 480 milyar dolar seviyesinde bulunurken, Musk’ın serveti bu rakamın iki katından daha fazla. Bugün dünyada yalnızca sınırlı sayıda ülkenin ekonomisi 1 trilyon doların üzerinde. Musk’ın kişisel servetinin bu eşiği geçmesi, onu birçok ülkenin toplam ekonomik üretiminden daha büyük bir finansal güce taşıdı.

#6
Foto - Elon Musk ne kadar zengin? Yapabilecekleri şoke ediyor

ABD’de konutların medyan satış fiyatı dikkate alındığında, 1 trilyon dolarlık bir servetle yaklaşık 2,5 milyon ev satın almak mümkün. Bu rakam, tek bir kişinin servetinin şehirler, eyaletler ve büyük yerleşim ölçekleriyle kıyaslanabilecek bir seviyeye çıktığını gösteriyor. Konut piyasası açısından bakıldığında Musk’ın serveti, milyonlarca ailenin yaşayabileceği devasa bir gayrimenkul gücüne denk geliyor. Musk’ın servetiyle yapılabilecek bir diğer çarpıcı hesap ise enerji üzerinden ortaya çıkıyor. ABD’deki ortalama benzin fiyatları dikkate alındığında 1 trilyon dolarla 920 milyar litreden fazla benzin satın alınabiliyor. Bu miktar, ABD’nin yıllık toplam benzin tüketiminin çok üzerinde. Başka bir ifadeyle Musk’ın serveti, dünyanın en büyük ekonomilerinden birinin yakıt tüketimiyle bile karşılaştırılabilecek büyüklükte.

#7
Foto - Elon Musk ne kadar zengin? Yapabilecekleri şoke ediyor

Musk’ın servetindeki sıçrama, en zenginler listesindeki farkı da tarihi seviyeye çıkardı. Dünyanın en zengin ikinci kişisi olarak gösterilen Larry Page’in serveti yaklaşık 294 milyar dolar seviyesinde bulunurken, Musk ile arasındaki fark 700 milyar doları aşıyor. Daha da dikkat çekici olan, Larry Page, Sergey Brin, Jeff Bezos ve Larry Ellison’ın toplam servetinin Musk’ın servetine ancak yaklaşabilmesi. Bu tablo, Musk’ın zenginler liginde tek başına ayrı bir kategoriye yerleştiğini gösteriyor. Musk’ın servetiyle PayPal defalarca satın alınabilir, NASA onlarca yıl finanse edilebilir, milyonlarca öğrencinin üniversite eğitimi karşılanabilir ve milyonlarca çocuğun yetiştirme giderleri üstlenilebilir. Daha çarpıcı hesaplamaya göre 1 trilyon dolar, 100 yıl boyunca her gün yaklaşık 27 milyon dolar harcansa bile tamamen tükenmeyecek bir büyüklüğü temsil ediyor. Bu da Musk’ın servetinin yalnızca bugünün değil, gelecek nesillerin de ekonomi tartışmalarında anılacak olağanüstü bir seviyeye ulaştığını ortaya koyuyor.

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