Elon Musk ne kadar zengin? Yapabilecekleri şoke ediyor

Musk’ın servetindeki sıçrama, en zenginler listesindeki farkı da tarihi seviyeye çıkardı. Dünyanın en zengin ikinci kişisi olarak gösterilen Larry Page’in serveti yaklaşık 294 milyar dolar seviyesinde bulunurken, Musk ile arasındaki fark 700 milyar doları aşıyor. Daha da dikkat çekici olan, Larry Page, Sergey Brin, Jeff Bezos ve Larry Ellison’ın toplam servetinin Musk’ın servetine ancak yaklaşabilmesi. Bu tablo, Musk’ın zenginler liginde tek başına ayrı bir kategoriye yerleştiğini gösteriyor. Musk’ın servetiyle PayPal defalarca satın alınabilir, NASA onlarca yıl finanse edilebilir, milyonlarca öğrencinin üniversite eğitimi karşılanabilir ve milyonlarca çocuğun yetiştirme giderleri üstlenilebilir. Daha çarpıcı hesaplamaya göre 1 trilyon dolar, 100 yıl boyunca her gün yaklaşık 27 milyon dolar harcansa bile tamamen tükenmeyecek bir büyüklüğü temsil ediyor. Bu da Musk’ın servetinin yalnızca bugünün değil, gelecek nesillerin de ekonomi tartışmalarında anılacak olağanüstü bir seviyeye ulaştığını ortaya koyuyor.