Ceferin'in maç yorumuna tepki! 13 ülkeden "saygı göster" çağrısı

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin’in 2026 FIFA Dünya Kupası’nın yeni formatına ilişkin sözleri futbol dünyasında tartışma başlattı. Ceferin’in, turnuvanın 32 takımdan 48 takıma çıkarılmasının bazı maçları “tamamen ilgisiz” hale getirdiği yönündeki değerlendirmesi, Dünya Kupası’na katılan birçok ülkenin tepkisini çekti.

Yeni formatla birlikte turnuvaya katılma hakkı elde eden ülkeler, bu yorumun emeklerini ve tarihi başarılarını gölgelediğini savundu. 13 ülke federasyonu, ortak açıklamayla Ceferin’e “saygı” çağrısında bulundu.

Ceferin'in yeni formata yönelik eleştirisine karşı, 13 ülke federasyonu ortak açıklama yaptı.

Açıklamada, Ceferin'in yorumu nedeniyle derin hayal kırıklığı yaşandığı ve söz konusu takımların da saygıyı hak ettiği vurgulandı.

Yeşil Burun Adaları, Curaçao, Özbekistan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Haiti, Cezayir, Tunus, Fas, Mısır, Gana, Senegal, Fildişi Sahili ve Güney Afrika'nın destek verdiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kalifiye olan her ulus saygıyı hak eder. Yeşil Burun Adaları, Curaçao ve Özbekistan için FIFA Dünya Kupası’na katılmak, tarihi bir başarıyı ve nesiller boyu paylaşılan bir rüyanın gerçekleşmesini temsil etmektedir. Futbol, seçkin bir gruba ait değil, Dünya Kupası farklı kültürleri, tarihleri ve futbol yolculuklarını bir araya getirdiği için dünyadaki en büyük futbol organizasyonu."