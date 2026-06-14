Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig ekibi antrenman yapıyordu şimdilerde hayvanlar otluyor

Yozgat futbolunun bir dönem Süper Lig’e uzanan gururu olan Yimpaş Yozgatspor’dan geriye bakımsız sahalar ve harabeye dönen tesisler kaldı. Yimpaş Yozgatspor hafızalara 3-2’lik Real Madrid ve 4-2’lik Galatasaray galibiyetleriyle kazınmıştı… Bir zamanların adından sıkça söz ettiren kulübünden geriye kalanlar ise ‘Nereden nereye’ dedirtti.

Tesisler sahipsiz kaldı

Yozgatspor, 3. Lig ve 2. Lig’de geçen uzun mücadelesinin ardından 1998/1999 sezonunda Yimpaş Holding çatısı altına girerek Yimpaş Yozgatspor adını aldı. 2000-2002 yılları arasında Süper Lig’de boy gösteren kırmızı-siyahlı ekip, ikinci sezonun sonunda ligden düşerken sonraki yıllarda yaşadığı gerilemeyle 2013/2014 sezonunda Bölgesel Amatör Lig’e kadar indi. BAL’da yalnızca bir sezon mücadele eden kulüp daha sonra kapanırken, Yimpaş’ın 2000 yılında Fakıbeyli bölgesinde yaptırdığı iki nizami futbol sahasından oluşan tesisler de zamanla sahipsiz kaldı.

Özel olarak Hollanda’dan getirildi

ANKA’da yer alan haberde; Yimpaş Yozgatspor’un önce Çamlık’ta bulunan Galata Çamlık Oteli yakınlarına çim futbol antrenman sahasının yapılmasını sağladığı ardından 2000 yılında da Fakıbeyli köyü yakınlarında satın alınan 100 dönümlük alan üzerinde iki ayrı çim futbol sahası tesis ettirdiği ifade edildi. Tesisin çim tohumu ise Hollanda’dan getirildi.

Yimpaş Yozgatspor’un mahalli lige düşüp, kapanmasının ardından 100 dönümlük alan üzerinde kurulan antrenman sahaları kaderine terk edildi. Şu günlerde çimler yeniden boy gösterince, tesisin bulunduğu bölgedeki köylerde beslenilen hayvanların otlağı haline geldi.

Tesisler neden kullanılmıyor?

Bölgede yaşayanlar ise tesislerin neden kullanılmadığını merak ediyor. Yozgat yerel amatör liginde mücadelesini sürdüren Yozgatspor 1959 FK kulübü, sürülerek tarlaya dönüşen antrenman tesislerini yeniden kullanıma açılabilmesine yönelik çalışma başlattı. Yimpaş Yozgatspor’un süper ligde, birinci ligde mücadele ettiği dönemlerde antrenman ve hazırlık maçlarını yaptığı sahaların yeniden aktif hale gelmesi için 2023 yılında başlatılan çalışmalar, Yimpaş Holding’den kaynaklı yasal sorunlar nedeniyle yarıda kaldı. Futbol sahalarında yetişen otlar ineklere yem olurken, soyunma odaları da tahrip oldu.