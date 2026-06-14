  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İşte CHP zihniyetinin tam özeti! Trol Atilla bile zıp zıp Mahir’i sakız gibi çiğnedi En çok o maçta etkili olacak… Dünya Kupası’nda iklim alarmı! Milli Takım’ın ABD maçı riskli listede Savaş bitecek derken yenileri geliyor! Avrupa ülkesinden Rus gemisine müdahale İslam aleminin unuttuğu Yemen'de insanlar açlıktan ölüyor! Katil Ben-Gvir'den küstah tehdit: Her İHA için Dahiye sallanmalı Böyle oylama duymadınız: İsviçre'de 'ülke nüfusu' referandumu Jandarma harekete geçti! Trabzon sahilinde esrarengiz cisim 5G abone sayısı 40 milyonu aştı! Bakan Uraloğlu: 6G için hazırlıklar başladı bile Uzman çavuş dehşeti! Kayınpederinin evini basıp 4 kişiyi öldürdü CHP’de kadrolu provokatörler ve devşirmeler de kapı dışarı edilecek
Gündem İçişleri Bakanı Çiftçi, telsizden Jandarma Teşkilatına seslendi: Bekamızın güvencesisiniz
Gündem

İçişleri Bakanı Çiftçi, telsizden Jandarma Teşkilatına seslendi: Bekamızın güvencesisiniz

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Yeni Akit'i Google'da takip et, hiçbir gelişmeyi kaçırma.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 187. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Jandarma Teşkilatına telsizden seslendi. Çiftçi S”izler bu ülkenin kanun ordususunuz. Milletimizin gönlünde silinmez bir yere sahipsiniz. Jandarmamız milletimizin huzurunun teminatıdır, bekamızın güvencesidir. Dün böyleydi, bugün de böyle, yarın da böyle devam edecektir” dedi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan videolu paylaşımda, Bakan Çiftçi'nin jandarma telsizinden dinletilen mesajına yer verildi. Videoda, yurdun çeşitli yerlerinde görevi başındaki jandarma personelinin Çiftçi'nin mesajını telsizden dinlediği anlar da yer aldı. Çiftçi, telsiz mesajında şunları kaydetti: "Jandarma Teşkilatımızın 187. yıl dönümü vesilesiyle sizlere seslenmekten onur duyuyorum. Şiarımız, köklü geçmiş, güçlü gelecektir. Sizler, başınızın üstünde vatan sevgisini taşıyorsunuz. Tevazu, fedakarlık ve kahramanlık sizin karakterinizdir. Sizler bu ülkenin kanun ordususunuz. Milletimizin gönlünde silinmez bir yere sahipsiniz. Jandarmamız milletimizin huzurunun teminatıdır, bekamızın güvencesidir. Dün böyleydi, bugün de böyle, yarın da böyle devam edecektir. Şerefli teşkilatımızın her bir mensubu gücünü, aziz milletimizin dualarından almaktadır. Ay-yıldızlı bayrağımızı en yükseklerde dalgalandırıyorsunuz. Nöbet tuttuğunuz her an bu millet içindir. Görev aldığınız her operasyon, koştuğunuz her ihbar milletimizin huzur ve güvenliği içindir.”

AYAĞINIZA TAŞ DEĞEMESİN

“Bu vesileyle kutsal görevlerini ifa ederken şehadet mertebesine erişen her bir vatan evladını rahmet ve minnetle anıyorum. Gazilerimize sağlık, afiyet ve şifalar niyaz ediyorum. Cenabıhak görevi başındaki tüm kahraman jandarma mensuplarımızı muzaffer eylesin. Rabbim sizleri her türlü görünür görünmez kazadan, beladan korusun, muvaffak eylesin. Ayağınıza taş değmesin. Yolunuz ve bahtınız açık olsun. 187. yılımız kutlu olsun."

Bakan Çiftçi 'Hayırlı olsun' diyerek duyurdu! Jandarma’da nöbet değişimi: 29 bin 353 personel atandı!
Bakan Çiftçi 'Hayırlı olsun' diyerek duyurdu! Jandarma’da nöbet değişimi: 29 bin 353 personel atandı!

Gündem

Bakan Çiftçi 'Hayırlı olsun' diyerek duyurdu! Jandarma’da nöbet değişimi: 29 bin 353 personel atandı!

"Ben ağladım" dedi, jandarma sarıldı! 3 yaşındaki Göktürk ormanda bulundu
“Ben ağladım” dedi, jandarma sarıldı! 3 yaşındaki Göktürk ormanda bulundu

Aktüel

“Ben ağladım” dedi, jandarma sarıldı! 3 yaşındaki Göktürk ormanda bulundu

Sürüklenen teknedeki 50 turisti jandarma kurtardı
Sürüklenen teknedeki 50 turisti jandarma kurtardı

Sağlık

Sürüklenen teknedeki 50 turisti jandarma kurtardı

Jandarma 187 yaşında: CİMER’e teşekkür mesajı yağdı
Jandarma 187 yaşında: CİMER’e teşekkür mesajı yağdı

Yaşam

Jandarma 187 yaşında: CİMER’e teşekkür mesajı yağdı

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23