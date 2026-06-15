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Yaşam Çanakkale’de akılalmaz israf! Kilolarca sağlam sebzeyi ormana döktüler
Yaşam

Çanakkale’de akılalmaz israf! Kilolarca sağlam sebzeyi ormana döktüler

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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Çanakkale’de kilolarca sağlam domates ve biberin ormanlık alana dökülmesi, gıda israfının ulaştığı boyutu gözler önüne serdi. Sebzelerin yanında sigara izmaritleri ve çöplerin de doğaya bırakılmış olması tepki topladı.

Çanakkale’de ormanlık alanda kaydedilen görüntüler, hem gıda israfını hem de doğaya karşı sorumsuzluğu gözler önüne serdi. Mantar ve bitki gözlemcisi Ali Aydoğdu, yürüyüş yaptığı sırada ağaçların arasında kasalarla dökülmüş domates ve biberleri fark etti. Sebzelerin büyük bölümünün sağlam olduğunu gösteren Aydoğdu, sebzelerin hemen yanında sigara izmaritleri, plastik atıklar ve çeşitli çöplerin de bulunduğunu belirterek yaşananlara tepki gösterdi.

 

“Sapasağlam bir domates, hiçbir şey yok”

Sebze yığınlarının yanına giderek inceleme yapan Aydoğdu, eline aldığı domates ve biberlerin çürük olmadığını gösterdi. Ürünlerin büyük bölümünün tüketilebilecek durumda olduğunu belirten Aydoğdu, “Sapasağlam bir domates, hiçbir şey yok... Buradaki domateslerin en az yarısı sağlam. Biberler de çürük değil, sapasağlam” dedi.

 

Görüntülerde en çok tepki çeken ayrıntılardan biri de ormana atılan sigara izmaritleri oldu. Yaz aylarında yangın riskiyle sık sık gündeme gelen ormanlık alanlarda izmaritlerin bırakılması duyarlı herkesin keyfini kaçırdı.

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