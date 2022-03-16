Yola çıkacaklar dikkat! 112 yol ulaşıma kapandı

Yurdun büyük kesiminde soğuk ve yağışlı hava etkili oluyor. Yoğun kar sebebiyle 112 yol ulaşıma kapandı. Kapalı yolları açmak için karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Kar yağışı ve tipi bazı bölgelerde ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Van'da ise etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 6, Başkale'de 10, Çaldıran'da 16, Çatak'ta 9, Edremit'te 4, Erciş'te 29, Gevaş'ta 12, Gürpınar'da 21, İpekyolu'nda 4 ve Muradiye ilçesinde ise 1 olmak üzere toplam 112 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.