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Gündem Yola çıkacaklar aman dikkat! Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü yarın kapanıyor
Gündem

Yola çıkacaklar aman dikkat! Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü yarın kapanıyor

Yeniakit Publisher
2024-07-30 14:26:00 -
Yola çıkacaklar aman dikkat! Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü yarın kapanıyor

Bolu Dağı Tüneli tüpünün 67 metre uzatılması çalışması nedeniyle İstanbul yönü yarından itibaren ulaşıma kapatılacak.

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), İstanbul ve Ankara arasında ulaşımı sağlayan Bolu Dağı geçişinin, yapılacak çalışmalar nedeniyle İstanbul yönünde yarından itibaren kapatılacağını bildirdi.

KGM'den konuya ilişkin açıklama yapıldı.

İstanbul ve Ankara arasında ulaşımı sağlayan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde, Abant-Kaynaşlı kavşakları güzergahındaki 23 kilometrelik kesimin (Bolu Tüneli dahil) İstanbul yönünde hizmet veren tünel portalının, çelik konstrüksiyon olarak Kaynaşlı yönünde uzatılacağına işaret edilen açıklamada, 2 viyadükte de 4 derz değişimi yapılacağı aktarıldı.

Açıklamada, çalışmalar nedeniyle güzergahın, İstanbul yönünde yarın saat 08.00'den 19 Eylül saat 17.00'ye kadar 50 gün süreyle kapatılacağı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu süre boyunca söz konusu kesimde İstanbul istikametindeki trafik D-100 devlet yolu üzerinden sağlanacaktır. Otoyolun Ankara istikameti trafiğe hizmet vermeye devam edecektir."
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Bolu Dağı Tüneli 67 metre uzatılacak
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Yola çıkacaklar aman dikkat! 50 gün ulaşıma kapatılacak
Yola çıkacaklar aman dikkat! 50 gün ulaşıma kapatılacak

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