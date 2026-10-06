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Yerel Yol vermek isteyen çöp kamyonu şarampole devrildi!
Yerel

Yol vermek isteyen çöp kamyonu şarampole devrildi!

Yeniakit Publisher
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Yol vermek isteyen çöp kamyonu şarampole devrildi!

Karabük’te karşı yönden gelen araca yol vermeye çalıştığı sırada, yol kenarındaki yumuşak zeminin çökmesi sonucu kontrolden çıkarak yaklaşık 10 metrelik şarampole devrilen çöp kamyonundaki 3 kişi yaralandı.

Kaza, Öğlebeli Mahallesi Üniversite Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tolga Y. (32) idaresindeki 34 EYK 305 plakalı çöp kamyonu, karşı yönden gelen araca yol vermek amacıyla yolun kenarına yanaştı. Bu sırada kamyonun bulunduğu bölgedeki yumuşak toprak zeminin çökmesi sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkan araç takla atarak yaklaşık 10 metrelik şarampole devrildi. Kazada sürücü ile birlikte Durali K. (44) ve Erdal D. (46) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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