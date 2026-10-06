  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
BAE'den İsrail'e Suriye tepkisi İtalya engelini aşamadık Ataşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Güneş tutuklandı Katar'dan "Mekke Anlaşması" açıklaması Mersin’deki yolsuzluk operasyonunda yeni gelişme! Savcı, Vahap Seçer dahil 3 başkan için tutuklama istedi Türkiye Suudi Arabistan'la birlikte savaşa mı giriyor? Gündeme bomba gibi düşen açıklama Trump akaryakıt fiyatlarının neden yükseldiğini açıkladı Kritik zirve sonrası bildiri! Mekke İttifakı'nın ilk genel sekreteri belli oldu Yusuf Tekin, Türkiye’nin eğitimde kat ettiği mesafeyi anlatı: 2003’te 38 ülke arasından 30’a giremiyorduk! Bugün 91 ülke arasında 15’inciyiz FETÖ’nün Atina merkezli kaçakçılık ağına darbe! Havadan ve karadan adım adım izlendiler
Gündem Uyuşturucundan tutuklanmıştı! Ahmet Şık'ın ortağı PKK'lı çıktı
Gündem

Uyuşturucundan tutuklanmıştı! Ahmet Şık'ın ortağı PKK'lı çıktı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Uyuşturucundan tutuklanmıştı! Ahmet Şık'ın ortağı PKK'lı çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan, TİP milletvekili Ahmet ŞIK'ın Kadim adlı meyhanede işletme ortağı olduğunu açıkladığı meyhaneci Ahmet Saymadi hakkında PKK terör örgütü üyeliği kapsamında mahkumiyet kararı verildiği ortaya çıktı.

TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, fon vurgununa ilişkin iddiaları ve Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkındaki asılsız açıklamalarının ardından arkadaşı ve ortağı Ahmet Saymadi’nin uyuşturucudan tutuklanmasına tepki gösterdi.

Şık, dostu ve iş ortağı olduğunu açıkladığı Ahmet Saymadi’nin mekanında uyuşturucu kullandırdığı gerekçesiyle ‘uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak’ suçundan tutuklanmasını "kumpas ve gözdağı" olarak nitelendirerek yine Adalet Bakanı Akın Gürlek'i hedef aldı.

GÜRLEK SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

Şık, şu ifadeleri kullandı: "Liyakat değil hayli tartışmalı bir sadakat karşılığı oturtulduğu koltuk sayesinde elde ettiği gücün sınırsız olduğuna inanan Akın Gürlek’e sesleniyorum: Ellerini ailem, dostlarım ve arkadaşlarımın üzerinden çek. Tam karşında duruyorum. Benimle uğraş ki dövüştüğüm kişi mert mi değil mi anlayalım…” Şık, kendisinin, ailesinin ve dostlarının başına gelebilecek her türlü kötülükten Akın Gürlek’in sorumlu olduğunu da iddia etti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, daha önce Ahmet Şık’ın asılsız iddiaları hakkında suç duyurusunda bulunmuş ve manevi tazminat davası açmıştı.

Şık’ın dostum ve ortağım olarak tarif ettiği Ahmet Saymadi’nin PKK terör örgütü üyesi olduğu ve bu suçtan mahkum edildiği de ortaya çıktı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23