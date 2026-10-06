Uyuşturucundan tutuklanmıştı! Ahmet Şık'ın ortağı PKK'lı çıktı

TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, fon vurgununa ilişkin iddiaları ve Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkındaki asılsız açıklamalarının ardından arkadaşı ve ortağı Ahmet Saymadi’nin uyuşturucudan tutuklanmasına tepki gösterdi.

Şık, dostu ve iş ortağı olduğunu açıkladığı Ahmet Saymadi’nin mekanında uyuşturucu kullandırdığı gerekçesiyle ‘uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak’ suçundan tutuklanmasını "kumpas ve gözdağı" olarak nitelendirerek yine Adalet Bakanı Akın Gürlek'i hedef aldı.

GÜRLEK SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

Şık, şu ifadeleri kullandı: "Liyakat değil hayli tartışmalı bir sadakat karşılığı oturtulduğu koltuk sayesinde elde ettiği gücün sınırsız olduğuna inanan Akın Gürlek’e sesleniyorum: Ellerini ailem, dostlarım ve arkadaşlarımın üzerinden çek. Tam karşında duruyorum. Benimle uğraş ki dövüştüğüm kişi mert mi değil mi anlayalım…” Şık, kendisinin, ailesinin ve dostlarının başına gelebilecek her türlü kötülükten Akın Gürlek’in sorumlu olduğunu da iddia etti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, daha önce Ahmet Şık’ın asılsız iddiaları hakkında suç duyurusunda bulunmuş ve manevi tazminat davası açmıştı.

Şık’ın dostum ve ortağım olarak tarif ettiği Ahmet Saymadi’nin PKK terör örgütü üyesi olduğu ve bu suçtan mahkum edildiği de ortaya çıktı.