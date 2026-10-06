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Eğitim Başvuru ekranı açıldı: Ailelere 11 bin 866 TL eğitim desteği
Eğitim

Başvuru ekranı açıldı: Ailelere 11 bin 866 TL eğitim desteği

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Başvuru ekranı açıldı: Ailelere 11 bin 866 TL eğitim desteği

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukların eğitimden kopmaması amacıyla Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerini sürdürüyor. Eğitim kademesine göre değişen aylık destek tutarı 6 bin 592 TL’den başlayıp 11 bin 866 TL’ye kadar çıkıyor.

Çocuğunun eğitim masraflarını karşılamakta zorlanan ihtiyaç sahibi ailelere yönelik SED desteği devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan destek kapsamında eğitim kademesine göre farklı tutarlarda aylık ödeme yapılırken, yükseköğrenime devam eden ve ilgili şartları taşıyan çocuklar için destek tutarı 11 bin 866 TL’ye kadar ulaşıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için sağladığı Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerine devam ediyor. Okul öncesinden üniversiteye kadar eğitim kademesine göre değişen aylık destek tutarı 6 bin 592 TL’den başlayıp 11 bin 866 TL’ye kadar ulaşıyor.

Çocuğu eğitimine devam eden ve maddi desteğe ihtiyaç duyan ailelerin yüzünü güldürecek haber Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından geldi.

Çocukların eğitimden kopmaması ve ailelerin sosyal-ekonomik yükünü hafifletmek amacıyla yürütülen SED yardımları kapsamında her ay düzenli ödeme yapılıyor.

Eğitim seviyesine göre kademeli olarak artan destekte en yüksek ödeme tutarı ise 11 bin 866 TL olarak belirlendi.

İşte başvuru şartları ve kademelere göre tutarlar:

Eğitim kademesine göre SED ödeme tutarları ne kadar?

Okul Öncesi: 6.592,39 TL

İlköğretim: 9.888,58 TL

Ortaöğretim: 10.547,82 TL

Ortaöğretim Seviyesinde Olup Okula Devam Etmeyen Çocuk: 6.592,39 TL

Korunma/Bakım Kararı Olup Yükseköğrenime Devam Eden Çocuk: 11.866,30 TL

KİMLER BAŞVURABİLİR, BAŞVURULAR NEREDEN YAPILIR?

Ailesinin yanında bakımı sağlanan ancak sosyo-ekonomik yoksunluk çeken çocukların yanı sıra; doğal afet, felaket veya ağır hastalık gibi durumlarda temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ailelerin çocukları da destekten yararlanabiliyor.

SED ödemelerine başvurmak isteyen vatandaşlar, hiçbir kuruma gitmeden e-Devlet üzerinden işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Dileyen vatandaşlar ise ikamet ettikleri yerdeki Sosyal Hizmet Merkezlerine veya İl Müdürlüklerine şahsen başvuruda bulunabiliyor.

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