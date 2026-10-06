Türkiye'den sınır dışı edilen terörist Jesica Bahar İsrail'de Türklere nefret kusuyor

Gazze’de katliam yapan İsrail'e askerlik yapan ve İstanbul’da elini kolunu sallayarak gezebileceğini sanan terörist hayvan Jesica Bahar’ın sınır dışı edilme süreci, İsrail televizyonunda belgesel oldu.

İsrail'in Filistin'de sürdürdüğü soykırım ve katliamlara katılan, Siyonist ordunun (IDF) saflarında görev yaptıktan sonra Türkiye'ye dönerek İstanbul'da yaşayabileceğini zanneden Jesica Bahar'ın akıbeti, İsrail medyasında geniş yer buldu. Keshet 12 televizyonunda yayınlanan “İfşa” adlı belgeselde, Bahar'ın Müslüman Anadolu topraklarında teşhir edilmesi, ardından yaşanan gözaltı ve sınır dışı edilme süreci işlendi.

Filistin Gönüllülerinin Dik Duruşu ve İfşanın Etkisi

Geçtiğimiz aylarda Filistin sevdalısı vicdan sahibi duyarlı gençler ve sivil kamuoyu tarafından İstanbul'da teşhir edilen Jesica Bahar, İsrail ordusundaki hizmeti sebebiyle büyük bir tepkiyle karşılaşmıştı. Katil ordunun saflarında yer alıp ardından hiçbir şey olmamış gibi Müslümanların arasında barınmaya çalışan isimlerin varlığı, kamuoyunda haklı bir infiale yol açmıştı. Duyarlı kamuoyunun takibi ve hukuki süreçlerin işletilmesi neticesinde sınır dışı edilen Bahar, Keshet 12'ye yaptığı açıklamalarda yaşadığı panik ve şaşkınlığı aktardı.

Yahudi'nin Ağlama Duvarına Dönen Belgesel

Yayınlanan belgeselde, Terörist Yahudilerin Türkiye gibi Filistin davasına gönülden bağlı topraklarda artık rahatça hareket edemeyecekleri gerçeği bir kez daha yüzlerine vuruldu.

Anadolu Toprakları İşgalcilerin Sığınağı Olamaz

Filistin’de binlerce masum sivili katleden işgal ordusunun üniformasını taşıyan hiçbir şahsın, Müslüman Anadolu’nun sinesinde rahatça barınması mümkün değildir. Vicdan sahibi Anadolu insanı ve Filistin gönüllüleri, İsrail'e askeri, lojistik veya fikri destek verenlerin takipçisi olacağını bir kez daha ilan etti. Yahudi işgalciler ve onların destekçileri için Anadolu'nun güvenli bir liman olmadığı da bu şekilde ortaya kondu.