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Siyaset Bekir Bozdağ istifa etti! AK Parti yeni TBMM Başkanvekili seçecek
Siyaset

Bekir Bozdağ istifa etti! AK Parti yeni TBMM Başkanvekili seçecek

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Bekir Bozdağ istifa etti! AK Parti yeni TBMM Başkanvekili seçecek

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, sağlık sorunları gerekçesiyle TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa etti. AK Parti TBMM Grubu, Bozdağ'ın yerine yeni TBMM Başkanvekili seçecek.

Bekir Bozdağ sağlık sorunları gerekçesiyle TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa etti. Bozdağ, TBMM Başkanvekilliğinden istifasına yönelik dilekçesini TBMM Başkanlığına sundu.

AK Parti TBMM Grubu, Bozdağ'ın yerine yeni TBMM Başkanvekili seçecek.

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