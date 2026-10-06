Bekir Bozdağ istifa etti! AK Parti yeni TBMM Başkanvekili seçecek
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AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, sağlık sorunları gerekçesiyle TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa etti. AK Parti TBMM Grubu, Bozdağ'ın yerine yeni TBMM Başkanvekili seçecek.
Bekir Bozdağ sağlık sorunları gerekçesiyle TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa etti. Bozdağ, TBMM Başkanvekilliğinden istifasına yönelik dilekçesini TBMM Başkanlığına sundu.
AK Parti TBMM Grubu, Bozdağ'ın yerine yeni TBMM Başkanvekili seçecek.