Fon krizinde yüksek miktarda para kaybeden işadamı intihar etti
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
455 bin 578 yatırımcının mağdur olduğu fon krizinde yüksek bir meblağ kaybettiği öğrenilen işadamı Ali Emre Ballı, Ankara'da intihar etti. Ballı, aynı zamanda Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Yedek üyesiydi.
Fon krizi soruşturmasında adı geçen iş insanı Ali Emre Ballı, Ankara'da yaşamına son verdi.
Finans ve varlık yönetimi alanındaki faaliyetleriyle bilinen Ballı’nın, son dönemdeki "fon" krizinde yüksek bir meblağ kaybettiği öğrenildi.
Fon krizi soruşturmasıyla adı gündeme gelen Ali Emre Ballı, finans, teknoloji ve varlık yönetimi alanlarında faaliyet gösteren iş insanı ve yöneticiydi.
ALİ EMRE BALLI KİMDİR?
Ballı, 1980 yılında Mersin’de doğdu. Sakarya Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Ballı, bir süre teknoloji sektöründe çalıştı, 2001 yılında girişimci olarak iş hayatına atıldı.
Ballı’nın kariyeri zamanla banka dışı finans sektörüne yöneldi. Finansman, finansal kiralama, varlık yönetimi, elektronik para ve ödeme sistemleri alanlarında çeşitli şirketlerde ortaklık ve yöneticilik görevleri üstlendi.
Finansal Kurumlar Birliği Başkanlığı yapan Ballı, aynı zamanda Adil Katılım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev aldı. Tarım finansmanı alanında faaliyet gösteren Tarfin’in de Yönetim Kurulu Başkanı olan Ballı, şirketin ortakları arasında yer alıyor.
Kaynak: OdaTV