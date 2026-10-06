İtalya’da bir tuhaf atama: Futbol Federasyonu Başkanı kendi kurumuna ‘kayyım’ olarak atandı

İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Başkanı Giovanni Malago'nun 22 Haziran'da FIGC Başkanlığı'na seçilmesinin ardından adaylık tarihinde FIGC'e üye kaydı olmaması üzerinden başlayan tartışma, kurumlar arası bir krize dönüştü.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre ülkede spor kamuoyu gündemini bir aydır işgal eden Malago'nun başkanlığının hukuki durumu bugün, CONI ve FIGC arasında bulunan bir çözümle netleşti.

Federasyon başkanlığı için öncesinde "üye olunması gerektiğini" belirten CONI ile "üyeliğin başkanlık adaylığı için zorunlu olmadığı ve seçimin iptal edilemeyeceğini" görüşünü savunan FIGC, söz konusu krizi aşmak için Malago'nun başkanlıktan ayrılması ama kısa zamanda yapılacak olağanüstü genel kurula kadar CONI tarafından kayyım olarak atanması konusunda ara formülde anlaştı.

CONI'den yapılan açıklamada, Malago'nun futbol federasyonuna en geç 31 Ocak 2027 tarihine kadar olağanüstü seçimli genel kurulu toplamak üzere "kayyım" olarak atandığı belirtildi.

KENDİSİNİN KAYYIMI OLDU

Malago'nun FIGC Başkanlığı teknik olarak sona erecek ancak pratikte olağanüstü genel kurula kadar görevde kalmaya devam edecek.

La Gazzetta dello Sport da haberi "Malago kendisinin kayyımı oluyor" başlığıyla verdi.

İtalya Milli Takımı'nın geçen mart ayında üst üste üçüncü kez Dünya Kupası finallerine katılamaması sebebiyle o dönemki FIGC Başkanı Gabriele Gravina istifa etmişti. Kendisi eski CONI Başkanı olan Giovanni Malago, 22 Haziran'da federasyonun olağanüstü genel kurulunda yüzde 68,5 oyla FIGC Başkanlığı'na seçilmişti.