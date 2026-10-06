Hakan Çalhanoğlu müjdesi resmen verildi: Takımının orta sahadaki kralı geliyor
Milli ara dönüşünde Inter, Serie A'da Parma'yı konuk edecek. Karşılaşma öncesinde milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun son durumu belli oldu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Milli ara dönüşünde Inter, Serie A'da Parma'yı konuk edecek. Karşılaşma öncesinde milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun son durumu belli oldu.
İtalya Serie A'da averajla ikinci sırada yer alan Inter, sezonun 6. haftasında evinde Parma ile karşı karşıya gelecek. Roma'yı takibini sürdüren Cristian Chivu'nun ekibi kazanıp hata yapmak istemiyor. Inter'de sakatlığı bulunan ve ligde Udinese ile Roma maçlarını kaçıran Hakan Çalhanoğlu'nun son durumu belli oldu. La Gazzetta della Sport'ta yer alan habere göre deneyimli futbolcu, takımla çalışmalara başladı.
Hakan Çalhanoğlu'nun Parma'yla oynanacak maça kadar formunu yakalayıp süre alabileceği belirtildi. Deneyimli futbolcu, sakatlığından dolayı A Milli Takım'ın Uluslar Ligi maçlarında forma giyememişti. Inter'in Parma'yı ağırlayacağı maç 10 Ekim Cumartesi günü oynanacak TSİ 19.00'da başlayacak.
Öte yandan sözleşmesi sezon sonunda bitecek Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'le kontrat yenilemesi durumunda mevcut maaşı 6 milyon euronun daha altında bir sabit ücrete 'evet' demesinin gerekeceği ifade edildi.
Inter formasıyla bu sezon Hakan Çalhanoğlu, 4 maçta süre alırken 2 gol kaydetti. 32 yaşındaki oyuncu bu golleri ligin ilk iki haftasında Monza ve Cagliari karşında attı.
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