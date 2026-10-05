Yemen’de dengeleri değiştirecek gelişme! Ordu stratejik liman için duyurdu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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SON DAKİKA HABERİ: Yemen’de İran destekli Husilere karşı başlatılan geniş çaplı harekâtta kritik bir gelişme yaşandı. Yemen ordusu, Kızıldeniz ile Aden Körfezi arasındaki deniz trafiği açısından büyük öneme sahip Babülmendep Boğazı kıyısındaki stratejik liman kenti Muha’nın Husilerden geri alındığını duyurdu.
Yemen’de hükümet güçleri ile İran destekli Husiler arasındaki çatışmalar şiddetlenirken cephe hattından peş peşe kritik haberler geliyor.
Yemen ordusundan yapılan son açıklamada, stratejik konumuyla öne çıkan liman kenti Muha’nın Husilerden geri alındığı bildirildi.
Ayrıntılar birazdan...