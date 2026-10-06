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Gündem İletişim Başkanı Duran, İstanbul'un kurtuluşunun 103. yıl dönümünü kutladı
Gündem

İletişim Başkanı Duran, İstanbul'un kurtuluşunun 103. yıl dönümünü kutladı

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İletişim Başkanı Duran, İstanbul'un kurtuluşunun 103. yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünü kutladı.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: "Ülkemizin göz bebeği İstanbul tarihi, kültürü ve taşıdığı eşsiz mirasla milletimizin en kıymetli değerlerinden biridir. Bu aziz şehrin işgalden kurtuluşu, bağımsızlık mücadelemizin en anlamlı dönüm noktalarından biri olmuştur. İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadelemizin tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle ve şükranla yad ediyorum."

 

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