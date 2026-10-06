Özgür Özel, AK Parti’ye geçme kararı alan Cemil Tugay’a öfke kustu: Hain oğlu haindir!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Yeni Parti lideri Özgür Özel, partisinin grup toplantısında AK Parti’ye geçen belediye başkanları ile üstü kapalı olarak AK Parti’ye katılacağı iddia edilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a öfke kustu. Konuşmasında öfke sorunu olduğu açıkça belli olan Özel, Ak Parti’ye geçme kararı alan isimler için ‘Hain oğlu haindir’ ifadesini kullandı.
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, parti değiştiren isimlere sert tepki gösterdi. CHP Genel Başkanı ile kendisinin aday gösterdiği Foça Belediye Başkanının, seçimde aday bile çıkarmayan AK Parti’ye katılmasını eleştiren Özel, belediye başkanının tehdit ve baskılara maruz kaldığını iddia etti.
TOPUKLAYAN TOPUKLASIN!
Ak Parti’ye geçme kararı aldığı iddia edilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a da üstü kapalı gönderme yapan Özel “Baskılara boyun eğmeyip içeride aslanlar gibi yatıp arkadaşlarını, partisini satmayanlar ölene kadar kardeşimizdir! Satıp gidenler haindir! Hain oğlu haindir! Teyzem dedi bana: ‘Bırak, giden gitsin! Satan satsın! Topuklayan topuklasın!’ Yürüyelim arkadaşlar!” dedi.