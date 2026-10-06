İşte en iyi performansa sahip 10 android telefon! Zirvedeki model şaşırttı!
Dünyadaki telefonları kıyaslayan platform AnTuTu, Eylül 2026 dönemindeki en iyi performans gösteren Andorid telefonları sıraladı.
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Dünyadaki telefonları kıyaslayan platform AnTuTu, Eylül 2026 dönemindeki en iyi performans gösteren Andorid telefonları sıraladı.
Performans testi platformu AnTuTu, Eylül 2026 döneminde en yüksek skorlara ulaşan Android akıllı telefon ve tablet modellerini resmi olarak paylaştı. Açıklanan yeni sıralamada, amiral gemisi akıllı telefonlar ile tabletler ayrı listeler altında değerlendirildi.
REDMAGIC ZİRVEDEKİ YERİNİ KORUDU Amiral gemisi kategorisinde REDMAGIC 11S Pro+, elde ettiği 4.118.689 puan ile zirvedeki yerini korumayı başardı. Lideri yalnızca 111 puanlık küçük bir farkla iQOO 15 Ultra takip ederken, üçüncü sıraya 4.049.580 puanla REDMAGIC 11 Pro+ yerleşti.
İLK 10 MODELDE TEK İŞLEMCİ VAR Listenin devamında iQOO 15, uydu bağlantılı vivo X300 Ultra, realme GT8 Pro, HONOR WIN, REDMI K100 Pro Max, OPPO Find X9 Ultra ve HONOR Magic8 sıralandı. İlk 10 basamakta yer alan tüm cihazların gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 platformundan alması dikkat çekti.
EN GÜÇLÜ 10 ANDROID TELEFON REDMAGIC 11S Pro+ 4.118.689 puan iQOO 15 Ultra 4.118.578 puan REDMAGIC 11 Pro+ 4.049.580 puan iQOO 15 4.047.631 puan vivo X300 Ultra (Uydu İletişim Sürümü) 3.984.744 puan
realme GT8 Pro 3.966.847 puan HONOR WIN 3.936.207 puan REDMI K100 Pro Max 3.887.994 puan OPPO Find X9 Ultra 3.873.593 puan HONOR Magic8 3.820.663 puan
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