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Ekonomi Çalışanların yan hakları araştırıldı! Şirketler yol ve yemek kartı sayısını artırdı
Ekonomi

Çalışanların yan hakları araştırıldı! Şirketler yol ve yemek kartı sayısını artırdı

Yeniakit Publisher
2023-11-08 16:14:24 - 2023-11-08 16:14:23
Çalışanların yan hakları araştırıldı! Şirketler yol ve yemek kartı sayısını artırdı

Türkiye'deki şirketler çalışanlarına yol ve yemek yardımını artırmaya devam ederken esnek çalışmanın devamında da yeni uygulamalar devreye girdi. İşte çarpıcı araştırmanın ayrıntıları:

Türkiye'de çalışma hayatına yönelik yapılan bir araştırma ilginç sonuçlar ortaya koydu. Mercer Marsh Benefits, Türkiye’den yaklaşık 612 şirketin katılımıyla gerçekleştirdiği MMB Türkiye Yan Haklar Trendleri Araştırması’nın sonuçlarını açıkladı. Buna göre şirketlerin yüzde 42’si yemek çeki uygulaması sunuyor. Araştırmaya göre yemekhane hizmeti sunan şirketlerin sayısında artış gözlemleniyor. Yemek çeki günlük tutarında ise yüzde 33’lük bir artış karşımıza çıkıyor.

Ulaşım ödeneği sağlanıyor

Nisan ayındaki araştırmaya göre en büyük değişiklik gösteren uygulama ulaşım ödeneği olarak göze çarpıyor. Ulaşım ödeneği sunan şirketlerin sayısında yüzde 50’lik bir artış dikkat çekiyor.
Esnek çalışmada ‘Tamamen Ofisten’ çalışmaya geçen şirketlerin oranı Nisan ayına göre yüzde 11’lik bir artış gösteriyor. Tamamen ofisten çalışma modelini benimseyen şirketlerin oranı yüzde 38 iken Nisan ayında bu oran yüzde 27 idi.

Sağlık sigortası artışta

Sağlık sigortası sunan şirket oranı Nisan ayında gerçekleştirilen araştırmayla kıyaslandığında yüzde 5 artış gösteriyor. Şirketlerin yüzde 40’ı hem özel sağlık sigortası hem de tamamlayıcı sağlık sigortası sunarken, yüzde 32’si sadece özel sağlık sigortası sunuyor. Özellikle yalnızca çalışana sunulan sigorta uygulamalarında artış görülüyor.

Yol ve yemekte revize ücretlendirme

Mercer Marsh Benefits İş Geliştirme Lideri Fuat Ünal, “Şirketler yüksek enflasyon nedeniyle normal şartlarda yılda bir kez gözden geçirdikleri maaş artışının yanında en önemli yan haklardan yemek, yol yardımı gibi yan hakların limitlerini yılda 2 ve üzerinde gözden geçirmeye başladı. Bu süreç hem çalışanlara hem işverenlere ek mali yükler getirirken, şirketlerin insan kaynakları bölümlerine de ekstra bir iş yükü getirdi” dedi.

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