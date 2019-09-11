0553 313 94 23

Yol sandığı merdivenlerden uçtu, saatlerce aracın üzerinde bekledi

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bir sürücü, ailesiyle birlikte bulunduğu otomobiliyle 30 metrelik merdivenlerden uçtu.

11 Eylül 2019 Çarşamba 13:29
Yol sandığı merdivenlerden uçtu, saatlerce aracın üzerinde bekledi

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bir sürücü, ailesiyle birlikte bulunduğu otomobiliyle 30 metrelik merdivenlerden uçtu. Sürücü Ethem Güler, sürüklenme sonrası merdivenlerde asılı kalan aracı devrilmesin diye uzun süre aracının üzerinde bekledi.


Olay, Tekirdağ’ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa’ya bağlı Ertuğrul Mahallesi’nde bulunan Namık Kemal İlkokulu önündeki merdivenlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ethem Güler isimli sürücü ailesi ve veteriner hekimden tedavi ettirdikleri minik köpeğiyle birlikte bulunduğu 34 GD 1254 plakalı otomobil ile sokak aralarından seyir halindeyken, Namık Kemal İlkokulu önündeki merdivenli sokağa girdi. Sokak zannettiği merdivenlerden bir anda sürüklenmeye başlayan otomobil, yaklaşık 30 metre sürüklendi. Sürücü, ailesiyle birlikte şok geçirdi.



Facianın eşiğinden dönüldü


İnişi uçurum olan merdivenli sokakta sürücü Ethem Güler, daha fazla sürüklenmeye karşı otomobili duvara çevirip durdurmak zorunda kalırken, adeta facianın eşiğinden dönülmüş oldu. 30 metrelik uçurum sonrası araçta bulunanlardan ölen ya da yaralanan olmaması rahat bir nefes aldırırken, sürücü Ethem Güler merdivenlerde devrilme tehlikesi geçiren otomobildeki yakınlarını kısa sürede araçtan çıkardı.



Saatlerce aracın üzerinde bekledi


Olayı gören çevredeki vatandaşlar hayretler içerisinde kalıp durumu polis ekiplerine bildirirken, sürücü Ethem Güler ise merdivenlerde asılı kalan otomobilin üzerine çıkıp aracını dengede tutmaya çalıştı. Daha sonra olay yerine polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, otomobil olay yerine çağrılan çekiciye bağlanırken, sürücü rahat bir nefes alarak olduğu yerden indi. Yaklaşık bir saat süren çalışmayla otomobil 30 metre sürüklendiği merdivenlerden çekildi.



Burayı sokak zannettik”


Aracının üzerinde uzun süre bekleyen Ethem Güler, “Sokaklardan geliyoruz. Burayı sokak zannettik hiç gözükmüyor ki bir levha. Çoluk çocukla ailemizleyiz. Okul yanı zaten. Oradan sürüklenip zorla sıyırdık işte. Bizim suçumuz değil levhanın koyulmaması suçu. Daha fazla sürüklenmeyelim diye arabayı buraya vurmak zorunda kaldım. Karşısı uçurum olduğu için biz de kendimizi karşı duvara vurduk. Arabada çocuklarla eşimle bir de ayrıca ufak bir köpeğimiz vardı. Köpeği veterinerden getiriyorduk” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 13:29
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hayvan otlatma yüzünden anne ve oğlunu öldüren zanlı yakalandı
    1. Hayvan otlatma yüzünden anne ve oğlunu..
    2. Dalaman’daki kazada yaralanan 1..
    3. Özyeğin Üniversitesi'ne tepki:..
    4. Dilipak’tan Arınç’a ‘kozmik oda’..
    5. "TBB'nin bir tek ideolojisi var..
    6. Başkan Gülsoy, Türk- Arap Odası..
    7. 10 bin kişiye aşure ikramı
    8. Büyükşehirden trafiği rahatlatacak..
    9. Siirt’te terör operasyonu: 10 gözaltı
    10. Batman'da kaybolan esnafın aracı bulundu
    11. Kuyumcudan müşteriyi şaşırtan gelenek
    12. İBB Yaz İzci Kampı'na 6 bin kişi katıldı
    13. TÜBİTAK Başkanı Mandal: “Liseli..
    14. Filipinler'de dang humması salgını
    15. Otomobil sürücüsü merdivenleri yol sandı
    16. Esenyurt’ta taksicilere şok uygulama
    17. VANTSO’dan, TOBB Hayati Yazıcı Fen..
    18. İzmit’te ağır hasarlı binalar nihayet..
    19. TBB Başkanı Feyzioğlu: “Gel vatanına..
    20. Myanmar’da tecavüze uğrayan 3..
    “Kusura bakmasın Bülent Arınç, şu sözlerinden sonra...”
    “Kusura bakmasın Bülent Arınç, şu sözlerinden sonra...”
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."

    Günün Karikatürü

    11 Eylül 2019
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim