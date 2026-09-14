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İtalyanlar çılgına döndü yine: Icardi ile temas kuruldu mu?

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İtalyanlar çılgına döndü yine: Icardi ile temas kuruldu mu?

İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'nun Arjantinli futbolcu Mauro Icardi transferi için yeniden harekete geçtiği iddia edildi.

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Foto - İtalyanlar çılgına döndü yine: Icardi ile temas kuruldu mu?

Galatasaray ile yollarını ayırdıktan sonra henüz bir takımla anlaşma sağlayamayan Mauro Icardi için transfer iddiaları gündeme gelmeye devam ediyor.

#2
Foto - İtalyanlar çılgına döndü yine: Icardi ile temas kuruldu mu?

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Lazio, yaz döneminde gerçekleştirilen görüşmelerin ardından Arjantinli golcünün menajeriyle yeniden iletişime geçti. Taraflar arasındaki temasların tekrar başladığı belirtildi.

#3
Foto - İtalyanlar çılgına döndü yine: Icardi ile temas kuruldu mu?

Haberde, Icardi'nin de Lazio'ya transfer konusunda önceki haftalara kıyasla daha olumlu bir noktaya geldiği ve transferin mali şartlarının uygun olması halinde İtalyan ekibinin teklifini değerlendirmeye hazır olduğu aktarıldı.

#4
Foto - İtalyanlar çılgına döndü yine: Icardi ile temas kuruldu mu?

33 yaşındaki Icardi, Galatasaray ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından yaz transfer döneminde serbest kalmıştı.

#5
Foto - İtalyanlar çılgına döndü yine: Icardi ile temas kuruldu mu?

Arjantinli yıldız geçen sezon sarı-kırmızılı forma ile 47 maça çıktı ve 16 gol, 3 asistle oynadı.

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