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Yerel Yol kenarında görüntülendi! Uzmanlar, günler öncesinden uyarmıştı, kameralara yakalandı
Yerel

Yol kenarında görüntülendi! Uzmanlar, günler öncesinden uyarmıştı, kameralara yakalandı

Yeniakit Publisher
2023-07-20 07:15:00 -

Sinop’un Ayancık ilçesinde karnını doyurmaya çalışan ayı kameraya yakalandı. Yetkililer aç kalan vahşi hayvanların şehir merkezlerine kadar inebileceğini belirterek vatandaşları uyarmıştı.

Sinop’un Ayancık ilçesine bağlı Çaylıoğlu köyü mevkisinde bir boz ayı yiyecek yerken görüntülendi. Yol kenarına oturup aç karnını doyurmaya çalışan ayı bölgeden geçen vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Doğal yaşam alanlarında yiyecek bulmak için çaba harcayan vahşi hayvanların insanlarla karşılaşması olağan durumlar arasında yer alıyor.

Ayılar, yiyecek bulma konusunda zorluk çektiği zamanlarda insanların yaşam alanlarına yaklaşabiliyor.,

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