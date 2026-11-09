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Çok konuşulacak Türkiye kararı: Canlı yayında konuşan kaptan Hakan...

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Çok konuşulacak Türkiye kararı: Canlı yayında konuşan kaptan Hakan...

Inter ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'ndan geleceğine dair açıklama geldi.

#1
Foto - Çok konuşulacak Türkiye kararı: Canlı yayında konuşan kaptan Hakan...

İtalya Serie A'nın 11. haftasında Inter sahasında Como'yu 2-0 mağlup etti. Inter'in gollerini Pio Esposito ve Marcus Thuram kaydetti. Karşılaşma sonrasında milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'ndan geleceğine dair açıklama geldi.

#2
Foto - Çok konuşulacak Türkiye kararı: Canlı yayında konuşan kaptan Hakan...

DAZN'a konuşan Hakan Çalhanoğlu şu ifadeleri kullandı:

#3
Foto - Çok konuşulacak Türkiye kararı: Canlı yayında konuşan kaptan Hakan...

-Sezonu nasıl geçiriyorum? Bu soruyu bekliyordum. Sakinim, işimi yapıyorum, takım arkadaşlarımı seviyorum. Beş yıldır buradayım, birlikte çok şey kazandık. İki taraf da sakin ve neler olacağını göreceğiz. Büyük bir yaygara koparmaya gerek yok, herkes sakin kalsın.

#4
Foto - Çok konuşulacak Türkiye kararı: Canlı yayında konuşan kaptan Hakan...

Öte yandan yaz transfer döneminde adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Hakan Çalhanoğlu'nun adı ara transfer döneminin yaklaşmasıyla bir kez daha transfer iddialarına karışmıştı.

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