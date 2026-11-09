Çok konuşulacak Türkiye kararı: Canlı yayında konuşan kaptan Hakan...

-Sezonu nasıl geçiriyorum? Bu soruyu bekliyordum. Sakinim, işimi yapıyorum, takım arkadaşlarımı seviyorum. Beş yıldır buradayım, birlikte çok şey kazandık. İki taraf da sakin ve neler olacağını göreceğiz. Büyük bir yaygara koparmaya gerek yok, herkes sakin kalsın.