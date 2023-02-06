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Eğitim YÖK'ten açıklama geldi! O illerde yükseköğretime ara verildi
Eğitim

YÖK'ten açıklama geldi! O illerde yükseköğretime ara verildi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı, 7.4'lük depremin ardından açıklamalarda bulundu. Peki, hangi illerde ne zamana kadar eğitime ara verildi.

Yeniakit Publisher
2023-02-06 11:51:00 -
YÖK'ten açıklama geldi! O illerde yükseköğretime ara verildi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı, Kahramanmaraş merkezli 7,4 büyüklüğündeki depremden etkilenen 10 ilde ikinci bir duyuruya kadar yükseköğretim kurumlarında eğitim öğretime ara verildiğini bildirdi.

YÖK’ten yapılan açıklamada, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depremden etkilenen Adana, Malatya, Adıyaman, Hatay, Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis ve Osmaniye’deki yükseköğretim kurumlarında ikinci bir duyuruya kadar eğitim öğretime ara verildiği bildirildi. Bu bölgelerde yaşayan ve diğer illerdeki üniversitelerde öğrenim gören öğrencilere 6-17 Şubat tarihleri arasındaki sınav ve devam konularında gerekli kolaylıkların sağlanacağı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Söz konusu illerdeki üniversitelerin tıp fakültelerinin 6. sınıfları ile diş hekimliği fakültelerinin 5. sınıfları bu karar dışındadır. Bölge ve civar illerdeki üniversite hastanelerimizin acil ve yoğun bakım birimleri vatandaşlarımızın hizmetine açık olup, kapasitelerinin artırılmasıyla ilgili gerekli tedbirler alınmıştır. Bu illerdeki yükseköğretim kurumlarımızın bulunduğu kampüslerde hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından eğitim öğretime başlanması konusunda ayrıca açıklama yapılacaktır. Ayrıca depremden etkilenen illerimizde evleri hasar gören vatandaşlarımızın AFAD koordinasyonunda üniversite imkanlarından yararlanmaları sağlanacaktır.”

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