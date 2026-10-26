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Gündem İBB, milyonluk itfaiye araçlarını çürütüyor
Gündem

İBB, milyonluk itfaiye araçlarını çürütüyor

Yeniakit Publisher
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İBB, milyonluk itfaiye araçlarını çürütüyor

Göreve gelir gelmez liyakatli personeli işten atarak yerlerine liyakatsiz yandaşları dolduran Remzi Albayrak’ın daire başkanlığını yaptığı İstanbul İtfaiyesinde, afet durumlarında kritik rol oynayan çok sayıda 6x6x6 afet müdahale ve yangın söndürme araçları çürümeye terk edildi.

HABER MERKEZİ

Akit’in 13 Haziran 2023 tarihinde ‘Araçlar çürüyor İstanbul yanıyor’ başlığıyla yayınladığı haberinin doğruluğu bir kez daha tescillendi. Göreve gelir gelmez liyakatli personeli işten atan ve yerlerine liyakatsiz yandaşlarını dolduran Remzi Albayrak’ın daire başkanlığını yaptığı İBB’ye bağlı İstanbul İtfaiyesinde bir kez daha araç çürütme rezaleti patlak verdi. AK Parti döneminde alınan, başta deprem olmak üzere sel ve taşkınlar gibi afet durumlarında kritik rol oynayan çok sayıda 6x6x6 afet müdahale aracının bakımsızlık yüzünden açık alanda çürümeye terk edildiği ortaya çıktı. Merhum Kadir Topbaş döneminde alınan, “Hızır Güç” adıyla bilinen ve ortalama her birinin değeri milyonlarca lirayı bulan çok sayıda 6x6x6 Afet Müdahale ve Yangın Söndürme aracının İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Kartal’da bulunan Anadolu Yakası Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü arazisinde adeta kaderine terk edildiği belirlendi. Skandal görüntüler, CHP’li belediyenin iş bilmezliği tescillerken, Akit’in haklılığını bir kez daha ortaya koydu.

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Yorumlar

Abdullah

Hükümet bakım için bütçe vermiyorsa İBB ne yapsın? Bilerek bütçe vermiyor böyle haber yapılsın diye

Yangın söndürme uçakları

Yangın söndürme uçaklarını çürütenleri de haber yapacak misiniz?
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