Doğal gaza ihtiyaç duymuyorlar: İşte Korelilerin ısınmak için kullandığı 'ondol' geleneği
Güney Korelilerin asırlardır ısınmak için kullanığı geleneksel 'ondol' yöntemi şimdilerde merak konusu oldu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Güney Korelilerin asırlardır ısınmak için kullanığı geleneksel 'ondol' yöntemi şimdilerde merak konusu oldu.
Türkiye'de evler çoğunlukla doğalgazlı kombi ve peteklerle ısıtılırken Güney Kore'de köklü bir gelenek, evlerin ısınma biçimini farklılaştırıyor. O ndol adı verilen geleneksel sistemde sıcaklık duvarlardaki peteklerden değil, doğrudan zeminden yayılıyor. Geçmişi 2 bin yıldan daha eskiye uzanan bu yöntem, eskiden odun ateşinin sıcaklığını evin altındaki kanallardan geçirerek çalışıyordu. Günümüzde ise modern teknolojiyle birleştirilen Ondol, Kore evlerinde yerden ısıtma geleneğini yaşatmaya devam ediyor. Peki; ondol sistemi nedir, ne işe yarar, nasıl uygulanır? İşte, evi sıcacık yapan o yöntem..
ONDOL SİSTEMİ NEDİR Ondol sistemi, Güney Kore'de kullanılan, evleri zeminden ısıtan geleneksel bir ısıtma yöntemidir. Geleneksel Ondol sisteminde odun ateşinden elde edilen sıcak gazlar, evin zemininin altındaki kanallardan geçirilir. Bu gazlar zemini oluşturan taşları ısıtır; taşlar da depoladıkları sıcaklığı odaya yayar. Duman ise ayrı bir kanal aracılığıyla dışarı atılır. Günümüzde ise zeminin altındaki kanallarda sıcak gaz dolaştırmak yerine çoğunlukla sıcak su boruları kullanılır. Böylece zemin ısınır ve sıcaklık odanın geneline yayılır.
KORE KÜLTÜRÜNÜ ŞEKİLLENDİRDİ Ondol'un geçmişi antik Kore'ye kadar uzanır. Geleneksel sistemde ocakta yakılan odunun oluşturduğu sıcak gazlar, zeminin altındaki kanallardan geçirilerek taşları ısıtırdı.
Taşlar, ateş söndükten sonra bile sıcaklığını bir süre koruyarak odanın ısınmasını sağlardı. Ondol, Korelilerin ev içindeki alışkanlıklarını da etkiledi. İnsanlar sıcak zeminin üzerinde oturuyor, yemek yiyor ve uyuyordu. Ondol, özellikle Joseon döneminde yaygınlaşarak Kore konut kültürünün belirleyici unsurlarından biri haline geldi. Kore hükümeti, geleneksel Ondol kültürünü 2018 yılında ulusal somut olmayan kültürel miras kapsamına aldı.
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