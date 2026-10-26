Doğal gaza ihtiyaç duymuyorlar: İşte Korelilerin ısınmak için kullandığı 'ondol' geleneği

Türkiye'de evler çoğunlukla doğalgazlı kombi ve peteklerle ısıtılırken Güney Kore'de köklü bir gelenek, evlerin ısınma biçimini farklılaştırıyor. O ndol adı verilen geleneksel sistemde sıcaklık duvarlardaki peteklerden değil, doğrudan zeminden yayılıyor. Geçmişi 2 bin yıldan daha eskiye uzanan bu yöntem, eskiden odun ateşinin sıcaklığını evin altındaki kanallardan geçirerek çalışıyordu. Günümüzde ise modern teknolojiyle birleştirilen Ondol, Kore evlerinde yerden ısıtma geleneğini yaşatmaya devam ediyor. Peki; ondol sistemi nedir, ne işe yarar, nasıl uygulanır? İşte, evi sıcacık yapan o yöntem..