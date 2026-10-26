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Yerel Palamutbükü kahverengiye döndü!
Yerel

Palamutbükü kahverengiye döndü!

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Muğla’nın Datça ilçesinde etkili olan sağanak, Palamutbükü’nde dikkat çeken görüntülere sebep oldu.

Datça’da öğleden sonra bastıran sağanak, ilçenin bazı noktalarında ulaşımı zorlaştırırken Palamutbükü’nde ise farklı bir manzara ortaya çıktı. Yağış nedeniyle bazı yollarda ve kaldırımlarda su birikintileri oluştu. Sağanakla birlikte debisi yükselen derelerin taşıdığı tortu ve çamur, Palamutbükü sahilinde denize karıştı. Denizin rengi kahverengiye döndü.

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