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Yaşam Daire fiyatı 2 milyon TL'ydi, gerçek çok farklı çıktı: Yanıltıcı emlak ilanına ağır ceza
Yaşam

Daire fiyatı 2 milyon TL'ydi, gerçek çok farklı çıktı: Yanıltıcı emlak ilanına ağır ceza

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Daire fiyatı 2 milyon TL'ydi, gerçek çok farklı çıktı: Yanıltıcı emlak ilanına ağır ceza

Dijital platformlarda konut alıcılarını kandırmak için sahte ve yanıltıcı fiyat oyunları oynayan fırsatçılara Ticaret Bakanlığı göz açtırmıyor. İnternette bir dairenin satış fiyatını 2 milyon TL olarak gösterip, arayan vatandaşlara bunun "sadece peşinat" olduğunu söyleyen emlak şirketinin oyunu bakanlık denetimine takıldı. İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü inceleme neticesinde ilgili firmaya "yanıltıcı ilan" gerekçesiyle idari para cezası kesilirken, Bakanlık vatandaşın emeğini ve bütçesini sömüren hiçbir vurguna geçit verilmeyeceğini vurguladı.

Konut piyasasında spekülasyona ve tüketiciyi aldatmaya yönelik ilan oyunlarına karşı Ticaret Bakanlığı denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Sanal medyada ve emlak sitelerinde gerçeği yansıtmayan rakamlarla vatandaşları peşinden koşturan merdiven altı ve suistimalci zihniyete karşı somut bir adım atıldı.

Ticaret Bakanlığı, internette bir dairenin satış fiyatını 2 milyon TL olarak gösteren ancak arayan kişilere bu tutarın satış fiyatı değil, peşinat olduğunun söyleyen emlak şirketine 'yanıltıcı ilan' nedeniyle 28 bin 620 TL idari para cezası uyguladı.

İç Ticaret Genel Müdürlüğü Sektörel Ticaret ve Taşınır Rehni Dairesi, sanal medyadaki bir paylaşım üzerine internette satış fiyatı 2 milyon TL olarak gösterilen daire için incelemede bulundu.

Dairenin ilandaki fiyatının 2 milyon TL olduğu ancak arayan kişilere bu tutarın satış fiyatı değil, peşinat olduğunun söylendiği belirlendi.

Yapılan incelemenin ardından 'yanıltıcı ilan' nedeniyle ilgili emlak şirketine 28 bin 620 TL idari para cezası uygulandı.

"Vatandaşımızı mağdur eden hiçbir uygulamaya göz yummayacağız"

Öte yandan, bölgede benzer şekilde vatandaşı yanıltıcı bilgi veren çok sayıda ilan sahibine de aynı şekilde ceza uygulandığı ve incelemelerin sürdüğü belirtilerek, "İlanlarda belirtilen fiyatlar tüketiciyi yanıltmak için kullanılamaz. Vatandaşımızı gerçeği yansıtmayan bilgilerle peşinden koşturmak, zamanını ve emeğini boşa harcamak kabul edilemez. Ticaret Bakanlığı olarak tüketicilerimizin haklarını korumaya, yanıltıcı ilanlara karşı mevzuatımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz. Vatandaşımızı mağdur eden hiçbir uygulamaya göz yummayacağız" denildi.

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