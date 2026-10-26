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Eğitim
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Maarif hafızası geleceğe taşınıyor: Eğitim tarihine dijital koruma

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IHA Giriş Tarihi:

Maarif hafızası geleceğe taşınıyor: Eğitim tarihine dijital koruma

Millî Eğitim Bakanlığı Maarif Arşivi ve Müzeler Dairesi Başkanı Muzaffer Fehmi Şakar, “Köklerden Günümüze Maarif Hafızasından Geleceğe Erişim Projesi” kapsamında Balıkesir’de il Maarif Arşiv Komisyonu’nun sunumunu dinledi, 20 ilçe MEB müdürüyle koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi ve Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Balıkesir Lisesi’nde yürütülen belge tespiti, dijitalleştirme ve koruma faaliyetlerini sahada inceleyerek köklü eğitim mirasının geleceğe aktarılması çalışmalarına destek verdi.

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Foto - Maarif hafızası geleceğe taşınıyor: Eğitim tarihine dijital koruma

İL MAARİF ARŞİV KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA SUNUMU YAPTI: Program kapsamında öncelikle Balıkesir İl Millî Eğitim Müdürlüğünde İl Maarif Arşiv Komisyonu üyeleri tarafından bir sunum gerçekleştirildi. Sunumda; il geneline ait eğitim arşivinin mevcut durumu, tespit edilen tarihi belge ve materyallerin envanter kayıtları, dijitalleştirme adımları ve yürütülen koruma faaliyetleri hakkında Daire Başkanı Muzaffer Fehmi Şakar'a detaylı bilgi verildi.

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Foto - Maarif hafızası geleceğe taşınıyor: Eğitim tarihine dijital koruma

20 İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ İLE ÇEVRİMİÇİ TOPLANTI: Balıkesir İl Millî Eğitim Müdürlüğünde gerçekleştirilen sunumun ardından Daire Başkanı Muzaffer Fehmi Şakar başkanlığında, Balıkesir'in 20 ilçe millî eğitim müdürünün katılımıyla çevrimiçi bir bilgilendirme ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda projenin il geneline yaygınlaştırılması, tarihi belgelerin standartlara uygun şekilde tespiti ve dijital ortama aktarılması süreçleri detaylarıyla ele alındı.

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Foto - Maarif hafızası geleceğe taşınıyor: Eğitim tarihine dijital koruma

"GELECEĞİMİZİ KÖKLÜ GEÇMİŞİMİZ ÜZERİNE İNŞA EDİYORUZ" Çevrimiçi toplantıda konuşan Daire Başkanı Şakar, "Köklerden Günümüze Maarif Hafızasından Geleceğe Erişim Projemiz ile ecdadımızdan devraldığımız eğitim mirasını koruma altına alıyor ve yarınlarımıza aktarıyoruz. 20 ilçemizle tam bir koordinasyon içerisinde yürütülen bu çalışmalar, eğitim hafızamızın geleceğe taşınmasında hayati bir rol oynamaktadır." dedi.

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Foto - Maarif hafızası geleceğe taşınıyor: Eğitim tarihine dijital koruma

SAHA İNCELEMESİ VE OKUL ZİYARETLERİ: Toplantının ardından Millî Eğitim Akademisi Maarif Arşivi ve Müzeler Daire Başkanı Muzaffer Fehmi Şakar, Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Balıkesir Lisesi arşivlerinde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Kentin köklü eğitim kurumlarındaki belge, materyal ve tarihi değerlerin tasnif, dijitalleştirme ve koruma süreçlerini gözlemleyen Daire Başkanı Şakar, il maarif arşiv komisyonu üyeleri ve sahada görev yapan öğretmenlerle bir araya gelerek yürütülen titiz çalışmalardan ötürü kendilerine teşekkür etti.

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