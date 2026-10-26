Maarif hafızası geleceğe taşınıyor: Eğitim tarihine dijital koruma
Millî Eğitim Bakanlığı Maarif Arşivi ve Müzeler Dairesi Başkanı Muzaffer Fehmi Şakar, “Köklerden Günümüze Maarif Hafızasından Geleceğe Erişim Projesi” kapsamında Balıkesir’de il Maarif Arşiv Komisyonu’nun sunumunu dinledi, 20 ilçe MEB müdürüyle koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi ve Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Balıkesir Lisesi’nde yürütülen belge tespiti, dijitalleştirme ve koruma faaliyetlerini sahada inceleyerek köklü eğitim mirasının geleceğe aktarılması çalışmalarına destek verdi.