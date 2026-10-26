Maarif hafızası geleceğe taşınıyor: Eğitim tarihine dijital koruma

SAHA İNCELEMESİ VE OKUL ZİYARETLERİ: Toplantının ardından Millî Eğitim Akademisi Maarif Arşivi ve Müzeler Daire Başkanı Muzaffer Fehmi Şakar, Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Balıkesir Lisesi arşivlerinde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Kentin köklü eğitim kurumlarındaki belge, materyal ve tarihi değerlerin tasnif, dijitalleştirme ve koruma süreçlerini gözlemleyen Daire Başkanı Şakar, il maarif arşiv komisyonu üyeleri ve sahada görev yapan öğretmenlerle bir araya gelerek yürütülen titiz çalışmalardan ötürü kendilerine teşekkür etti.