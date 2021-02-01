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Gündem Yoklama kaçağı cezası ne kadar 2021? Yoklama başvuru işlemi nereden, nasıl yapılır?
Gündem

Yoklama kaçağı cezası ne kadar 2021? Yoklama başvuru işlemi nereden, nasıl yapılır?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından celp dönemlerinin duyurulmasının ardından binlerce vatandaşa yoklama kaçağı mesajı iletildi. Askerlik çağına gelen ve askerlik görevini henüz yerine getirmeyen kişilere gönderilen bu mesajda 'Yoklama kaçağı olarak aranmaktasınız' cümlesi, konuya ilişkin sorgulamalara neden oldu. Söz konusu mesajın ne anlama geldiğini merak eden vatandaşlar, yoklama kaçağı cezasının ne kadar olduğunu ve yoklama başvuru işlemlerinin nereden, nasıl yapıldığını araştırmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-01 15:59:00 -
Yoklama kaçağı cezası ne kadar 2021? Yoklama başvuru işlemi nereden, nasıl yapılır?

Yoklama kaçağı, askerlik çağına gelmesi üzerine tecil işlemlerini yerine getirmeyen kişileri belirtmektedir. Yoklama kaçağı işlemi kapsamında değerlendirilen kişiye, kaçak olarak sayıldığı ilk günden, yakalandığı ilk güne kadar değerlendirilen gün kapsamında günlük 5 TL’den cezai işlem uygulanır.

Yoklama başvuru işlemi nereden, nasıl yapılır?

Yükümlü kişiler yoklama işlemlerini e-Devlet sistemi üzerinden başlatabilirler. E-Devlet adresindeki asal yoklama işlemleri başlığı altında bulunan asal yoklama başvurusu linkinden, vesikalık fotoğraflarını yükleyip, gerekli formları doldurduktan sonra T.C. kimlik kartları ve varsa sağlık durumlarına ilişkin raporları ile birlikte kayıtlı bulundukları aile hekimlerine başvuru yaparak yoklama işlemlerini yapabilirler.

Yoklamalarını askerlik şubesi üzerinden yaptıracak yükümlüler ise T.C. kimlik kartları, varsa öğrenim belgesi, sürücü belgesi, meslek veya sanatlarına ilişkin bonservis, sertifika, kurs belgesi ve sağlık durumlarına ilişkin raporları yanlarında bulundurmaları gerekir.

Yurt dışında bulunan yükümlüler ise yoklama işlemlerini bulundukları yerdeki yurt dışı temsilciliklerimize veya yurt içinde en yakın askerlik şubesine başvuruda bulunarak gerçekleştirebilirler.

2021 yılı içinde lise ve üzeri seviyedeki okullardan mezun olan yükümlü kişiler arasında erteleme hakkını kullanmak isteyenlerin, 31 Aralık 2021 tarihine kadar dilekçe ve mezuniyet veya ilişik kesme belgeleri ile en yakın askerlik şubesine başvurmaları veya e-Devlet üzerinden başvuru yapmaları gerekir.

Yoklama başvuru işlemi için TIKLAYIN

Yoklama kaçağı cezası ne kadar 2021?

Yoklama kaçağı, saklı ve bakayalar Asker alma Kanununun 24. maddesinin birinci fıkrası esaslarına göre idari para cezasıyla cezalandırılmaktadır.

Bunlardan kendiliğinden gelenler her gün karşılığı 5 Türk Lirası, yakalananlar ise 10 Türk Lirası idari para cezası ile cezalandırılmaktadır.

Söz konusu fıkra kapsamında belirlenen idari para cezalarının yeniden değerlemesinde 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17. maddesinin yedinci fıkrasındaki idari para cezasının bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınarak uygulanmaktadır. İdari para cezaları tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenmesi gerekir.

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