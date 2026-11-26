Çocukları algoritmalar aracılığıyla platforma bağımlı hâle getirmekle eleştirilen TikTok, bu kez genç kullanıcıları maddi açıdan sömürdüğü iddiasıyla gündemde. ABD’de şirkete yönelik bu suçlamalar kapsamında 78 sayfalık dava dilekçesi sunuldu. Çocukları dijital mecralara hapsedip dikkatlerini ve ceplerindeki parayı kendi çıkarları için kullandığı belirtilen TikTok, ABD'de bir kez daha yargıya taşındı. Rhode Island Başsavcısı Peter Neronha, milyonlarca çocuğun kullandığı platformun gençleri bağımlılığa sürükleyen tasarım özellikleriyle hedef aldığını, onların zamanını, dikkatini ve parasını kendi çıkarları doğrultusunda kullandığını öne sürerek şirkete dava açtı.