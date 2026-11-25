Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptaline ilişkin davada Danıştay 8. Dairesi, temyiz başvurusunu reddetti. Bu kararla birlikte İmamoğlu'nun diplomasının iptali kesinleşmiş oldu.

Böylece İmamoğlu'nun diplomasız yapabileceği işler gündem oldu. İşte akademik diploma şartı aramayan, ancak uygulama becerisi, portföy veya mesleki sertifika ile yürütülebilecek başlıca iş alanları ve dikkat edilmesi gereken kriterler:

Diploma aranmayan öne çıkan meslek grupları

Üniversite diploması gerektirmeyen meslekler; hızlı başlanabilen hizmet ve lojistik rollerinden portföy odaklı dijital işlere ve sertifika veya ustalık gerektiren teknik alanlara kadar geniş bir yelpazeye yayılıyor.

Diploma şartının bulunmaması bu alanlarda yetkinlik aranmadığı anlamına gelmiyor; işe alımlarda pratik beceri, disiplin ve ilgili yeterlilik belgeleri belirleyici oluyor.

Kariyer seçimi yaparken dikkat edilmesi gereken 3 kriter

Diplomasız bir kariyer rotası çizerken sürdürülebilir gelir ve yükselme imkânı yakalamak için şu üç temel noktaya odaklanmak gerekiyor:

Çalışma düzeni ve riskler: Vardiyalı çalışma sistemi, yoğun saha temposu ya da kuryelik ve sürücülük gibi işlerde yakıt, araç bakımı ve trafik riskleri gibi operasyonel koşulların baştan değerlendirilmesi önem taşıyor.

Tek bir alanda derinleşme: Farklı iş kolları arasında savrulmak yerine seçilen tek bir beceri veya alanda uygulama pratiği ve portföy biriktirmek, hem gelir artışını hem de yükselme şansını doğrudan destekliyor.

Yasal ve mesleki belgeler: Üniversite diploması zorunlu olmasa da özel güvenlik, ticari sürücülük veya uzmanlık gerektiren teknik alanlarda yasal olarak zorunlu tutulan ya da işe alımda avantaj sağlayan sertifika ve belgelerin eksiksiz tamamlanması gerekiyor.

Ekrem İmamoğlu'nun diploması iptal edildi

Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptaline ilişkin davada Danıştay 8. Dairesi, temyiz başvurusunu reddetti. Bu kararla birlikte İmamoğlu'nun diplomasının iptali kesinleşmiş oldu.

Danıştay, Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptaline ilişkin gerekçeli kararını açıkladı. Kararda, yatay geçiş işleminin açık hataya dayandığı, diplomanın iptalinin uygun olduğu belirtildi.

Ekrem İmamoğlu’nun diploma iptali kararına karşı başlattığı idari yargı süreci kapsamında, İstanbul 5. İdare Mahkemesi’nde açtığı iptal davası mahkemece reddedilmişti. İlk derece mahkemesinin bu kararının ardından dosya üst mahkeme olan İstanbul 7. İdari Dava Dairesi’ne taşınmış ancak buradaki istinaf başvurusunun da kabul edilmemesi üzerine süreç temyiz aşaması için Danıştay’ın kapısı çalınmıştı.

Dosyaya ilişkin temyiz başvurusunu esastan inceleyen Danıştay 8. Dairesi, yapılan itirazın gerekçelerini yerinde bulmadığını belirterek başvuruyu reddetti.

Kararın gerekçesi

Kararın gerekçesinde, İmamoğlu'nun 1990'da yatay geçiş yaptığı dönemde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) faaliyet gösteren Girne Amerikan Üniversitesi'nin Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından tanınan yükseköğretim kurumları arasında yer almadığı belirtildi.

Gerekçede, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu hükümlerine de yer verilerek, fakülte yönetim kurulu kararlarına yapılacak itirazları inceleyip kesin karara bağlama ve idarenin bütünlüğü kapsamında üst makam olarak devreye girme yetkisinin üniversite yönetim kuruluna ait olduğu kaydedildi.

Ayrıca kanunda yer alan yatay geçiş esaslarını belirleme yetkisinin, yabancı yükseköğretim kurumunun tanınması ve programlar arası eşdeğerlik incelemesini zorunlu kıldığı belirtilerek, merkezi yerleştirme ve kontenjan düzenlemelerinin fırsat eşitliği ile kamu yararı temelinde yürütülmesi gerektiği ifade edildi.

Öte yandan yatay geçiş sürecinde ilan edilen son başvuru tarihinden önce başvuruların sonlandırıldığı, ilan edilen kontenjan sayılarının mevzuata aykırı şekilde artırılıp aktarıldığı ve öğrenciler arasında başarı sıralaması yapılmadığı vurgulandı.

Söz konusu işlemlerin "açık, bariz ve sistematik bir hatalar silsilesi" oluşturduğuna dikkat çekilen gerekçede, merkezi sınav sonucuna göre ilgili programa yerleşemeyen davacının istisnai bir yol olan yatay geçişle elde ettiği bu hukuki durumun korunmasının kamu düzeni ve kamu yararını bozacağı ifade edildi.

Daire, bu nedenlerle idarenin "açık hata" kapsamında süre şartına bağlı olmaksızın yatay geçiş ve buna dayalı mezuniyet ile diploma işlemlerini geri almasında hukuka aykırılık bulunmadığına işaret ederek temyiz isteminin reddine ve bölge idare mahkemesi kararının oybirliğiyle onanmasına karar verdi.