Kızıldeniz’in altında gizli göller buldular! Binlerce yıllık sırları saklıyor
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Kızıldeniz’in Akabe Körfezi’nde araştırma yapan bilim insanları, denizin 1770 metre altında aşırı tuzlu ve tamamen oksijensiz su birikintileri keşfetti. Yaşam için son derece elverişsiz görünen bu su altı göllerinde çok sayıda mikroorganizmanın yaşadığı belirlendi.
Kızıldeniz’in derinliklerinde yürütülen araştırmada, okyanus tabanında nadir görülen tuzlu su havuzlarına rastlandı. Miami Üniversitesi öncülüğündeki araştırma ekibinin keşfi, hem Dünya’daki yaşamın sınırları hem de başka gezegenlerde yaşam arayışı açısından önemli ipuçları sundu.
10 saatlik araştırmanın son 5 dakikasında bulundu
Bilim insanları, OceanXplorer araştırma gemisinden denize indirilen uzaktan kumandalı robotla 1770 metre derinlikte inceleme yaptı. Akabe Körfezi’nde ilk kez belgelenen tuzlu su havuzları, 10 saatlik dalışın son beş dakikasında fark edildi.
Oksijen yok ama yaşam var
Olağanüstü yüksek tuz oranına sahip havuzlarda oksijen bulunmamasına rağmen zengin bir mikroorganizma topluluğu tespit edildi. Kızıldeniz’deki benzer ortamlarda yaşayan mikroorganizmalar üzerinde daha önce yapılan araştırmalarda, kanser karşıtı potansiyel taşıyan moleküllere de rastlanmıştı. Bilim insanları, bu zorlu koşullarda yaşamın nasıl sürdüğünü anlamanın başka gezegenlerdeki yaşam ihtimallerini değerlendirmeye yardımcı olabileceğini belirtti.
Binlerce yıllık felaketlerin izlerini saklıyor
Tuzlu su havuzlarının bir başka önemli özelliği ise bölgenin jeolojik geçmişine ait izleri koruması. Yüksek tuz oranı ve oksijensiz ortam sayesinde binlerce yıl önce meydana gelen tsunami, deprem ve ani sellerin bıraktığı kalıntılar günümüze kadar ulaşabiliyor. Bu kayıtların özellikle Mısır ve Suudi Arabistan kıyılarındaki yerleşimlerin gelecekte karşılaşabileceği doğal afet risklerinin anlaşılmasına katkı sağlaması bekleniyor.
Dünya
Mariana Çukuru’nun derinliklerine robot indirdiler! İmkansıza yakın görülen olayın izlerini buldular