Kızıldeniz’in derinliklerinde yürütülen araştırmada, okyanus tabanında nadir görülen tuzlu su havuzlarına rastlandı. Miami Üniversitesi öncülüğündeki araştırma ekibinin keşfi, hem Dünya’daki yaşamın sınırları hem de başka gezegenlerde yaşam arayışı açısından önemli ipuçları sundu.

10 saatlik araştırmanın son 5 dakikasında bulundu

Bilim insanları, OceanXplorer araştırma gemisinden denize indirilen uzaktan kumandalı robotla 1770 metre derinlikte inceleme yaptı. Akabe Körfezi’nde ilk kez belgelenen tuzlu su havuzları, 10 saatlik dalışın son beş dakikasında fark edildi.

Oksijen yok ama yaşam var

Olağanüstü yüksek tuz oranına sahip havuzlarda oksijen bulunmamasına rağmen zengin bir mikroorganizma topluluğu tespit edildi. Kızıldeniz’deki benzer ortamlarda yaşayan mikroorganizmalar üzerinde daha önce yapılan araştırmalarda, kanser karşıtı potansiyel taşıyan moleküllere de rastlanmıştı. Bilim insanları, bu zorlu koşullarda yaşamın nasıl sürdüğünü anlamanın başka gezegenlerdeki yaşam ihtimallerini değerlendirmeye yardımcı olabileceğini belirtti.

Binlerce yıllık felaketlerin izlerini saklıyor

Tuzlu su havuzlarının bir başka önemli özelliği ise bölgenin jeolojik geçmişine ait izleri koruması. Yüksek tuz oranı ve oksijensiz ortam sayesinde binlerce yıl önce meydana gelen tsunami, deprem ve ani sellerin bıraktığı kalıntılar günümüze kadar ulaşabiliyor. Bu kayıtların özellikle Mısır ve Suudi Arabistan kıyılarındaki yerleşimlerin gelecekte karşılaşabileceği doğal afet risklerinin anlaşılmasına katkı sağlaması bekleniyor.