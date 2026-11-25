Ekim 2026 İl Karnesi verilerine göre bölgesinde birinci olan kentin eğitim altyapısını güçlendirecek okul projelerinin ihaleleri ise aralık ayında peş peşe gerçekleştirilecek.

HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİNDE TÜRKİYE İKİNCİLİĞİ

Yazılı bir açıklama yapan Bahadır Yenişehirlioğlu, Manisa'nın 78,54 puanla halk sağlığı hizmetlerinde Türkiye ikincisi ve bölge birincisi olduğunu bildirdi. Birinci basamak sağlık hizmetlerinde 94,84, tarama ve çevre hizmetlerinde ise 88,27 puana ulaşıldığını kaydeden Yenişehirlioğlu, bu başarıda emeği geçen sağlık çalışanlarına, İl Sağlık Müdürü Mehmet Fatih Zeren'e ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na teşekkür etti.

ARALIK AYINDA 80 DERSLİKLİ ÜÇ OKULUN İHALESİ YAPILACAK

Eğitim yatırımlarına ilişkin detayları da paylaşan Yenişehirlioğlu, Yunusemre'de 24 derslikli Muradiye Mahallesi İlkokulu, Şehzadeler'de 24 derslikli 2. Anafartalar Mahallesi İlkokulu ve Yunusemre'de deprem analizi sonrası yıkım kararı alınan Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi yerine 32 derslikli yeni okul binası inşa edileceğini açıkladı. Laboratuvarlar, atölyeler ve çok amaçlı salonlarla donatılacak okulların ihalelerinin 22, 23 ve 24 Aralık tarihlerinde Manisa Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından yapılacağı belirtildi.