Mısır'da tanker yangını faciaya dönüştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Mısır'ın Giza kentinde petrol ürünleri taşıyan tankerde çıkan yangın faciaya dönüştü. Çevre yolunu alevlerin sardığı olayda ilk belirlemelere göre 21 olarak açıklanan can kaybı 30'a yükselirken, 15 kişi de yaralandı. Yangın bölgesine 39 ambulans sevk edildi.
Mısır'ın başkenti Kahire'nin batısındaki Giza kentinde petrol ürünleri taşıyan bir tankerde çıkan yangın, çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. El-Verrak bölgesindeki çevre yolunun üst kesiminde meydana gelen olayda yükselen alevler çevreyi sararken bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi.
CAN KAYBI 30'A YÜKSELDİ
Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, yangında hayatını kaybedenlerin sayısının ilk belirlemelere göre 30'a yükseldiği, 15 kişinin de yaralandığı bildirildi. İlk açıklamada 21 olarak duyurulan can kaybı sayısı, yapılan yeni tespitlerin ardından güncellendi.
Yangının ardından bölgeye 39 ambulans gönderilirken yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası çevredeki hastanelere kaldırıldı.
ALEVLERİN SARDIĞI YOL TRAFİĞE KAPATILDI
Petrol ürünleri taşıyan tankerde çıkan yangının ardından güvenlik güçleri çevrede önlem aldı. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken trafik ekipleri, vatandaşların güvenliğini sağlamak ve araç yoğunluğunu önlemek amacıyla çevre yolunu ulaşıma kapattı. Sürücüler alternatif güzergâhlara yönlendirilirken sivil savunma ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı.
HASTANELERDE HAZIRLIK SEVİYESİ YÜKSELTİLDİ
Mısır Sağlık Bakanı Halid Abdulgaffar, yangının ardından yürütülen çalışmaları yakından takip ederken bölgedeki hastanelerin hazırlık seviyesinin artırılması talimatını verdi.
Sosyal Dayanışma Bakanı Maya Mursi de Giza Sosyal Dayanışma Müdürlüğü ile Mısır Kızılayı ekiplerinin koordineli şekilde hareket ederek yangından etkilenenlere destek sağlamasını istedi. Faciaya neden olan yangının çıkış sebebi ise henüz belirlenemedi.
Dünya
Mısır ile Suriye arasında 15 yıllık uçuş hasreti bitiyor! Doğrudan seferler yeniden başlatılacak
Gündem
Kadir Mısıroğlu yıllar önce anlatmıştı! İsmet İnönü’nün son anlarında yaşananları kızı anlattı