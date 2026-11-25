Mısır'ın başkenti Kahire'nin batısındaki Giza kentinde petrol ürünleri taşıyan bir tankerde çıkan yangın, çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. El-Verrak bölgesindeki çevre yolunun üst kesiminde meydana gelen olayda yükselen alevler çevreyi sararken bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi.

CAN KAYBI 30'A YÜKSELDİ

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, yangında hayatını kaybedenlerin sayısının ilk belirlemelere göre 30'a yükseldiği, 15 kişinin de yaralandığı bildirildi. İlk açıklamada 21 olarak duyurulan can kaybı sayısı, yapılan yeni tespitlerin ardından güncellendi.

Yangının ardından bölgeye 39 ambulans gönderilirken yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası çevredeki hastanelere kaldırıldı.

ALEVLERİN SARDIĞI YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Petrol ürünleri taşıyan tankerde çıkan yangının ardından güvenlik güçleri çevrede önlem aldı. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken trafik ekipleri, vatandaşların güvenliğini sağlamak ve araç yoğunluğunu önlemek amacıyla çevre yolunu ulaşıma kapattı. Sürücüler alternatif güzergâhlara yönlendirilirken sivil savunma ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı.

HASTANELERDE HAZIRLIK SEVİYESİ YÜKSELTİLDİ

Mısır Sağlık Bakanı Halid Abdulgaffar, yangının ardından yürütülen çalışmaları yakından takip ederken bölgedeki hastanelerin hazırlık seviyesinin artırılması talimatını verdi.

Sosyal Dayanışma Bakanı Maya Mursi de Giza Sosyal Dayanışma Müdürlüğü ile Mısır Kızılayı ekiplerinin koordineli şekilde hareket ederek yangından etkilenenlere destek sağlamasını istedi. Faciaya neden olan yangının çıkış sebebi ise henüz belirlenemedi.