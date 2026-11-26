Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar Kızılelma insansız savaş uçağı, kabul ve kalifikasyon testlerini başarıyla tamamlayarak Türk savunma kuvvetlerinin envanterine girdi.

Hint haber sitesi ThePrint, Bayraktar KIZILELMA'nın envantere girmesini ele alarak Hindistan'ın "sadık kanat adamı" programının hangi aşamada olduğunu sorguladı.

KIZILELMA'NIN FARKINI ANLATTILAR

Türkiye'nin ilk üç KIZILELMA'yı envantere aldığını hatırlatan Hint basını, Türk insansız savaş uçağının geleneksel SİHA'lardan ayrılan özelliklerini şöyle anlattı:

"KIZILELMA klasik bir silahlı insansız hava aracı değil. Hava-hava muharebesi de dahil olmak üzere savaş uçağı tipi görevleri yerine getirmek üzere tasarlandı."

TÜRK TEKNOLOJİLERİNİ TEK TEK SIRALADILAR

KIZILELMA'nın Kasım 2025'te gerçekleştirdiği hava-hava atış testine ayrı bir bölüm ayıran ThePrint, uçağın yerli GÖKDOĞAN görüş ötesi hava-hava füzesiyle jet motorlu bir hedef İHA'yı vurduğunu hatırlattı:

"Kızılelma, klasik bir silahlı insansız hava aracı (SİHA) olmanın ötesinde, hava-hava muharebesi dahil olmak üzere savaş uçağı görevlerini üstlenmek üzere tasarlandı. Kasım 2025'teki testte ASELSAN üretimi MURAD aktif elektronik taramalı dizi (AESA) radarıyla tespit ettiği jet motorlu hedef İHA'yı, yerli Gökdoğan görüş ötesi hava-hava füzesiyle vurarak kritik bir kabiliyet sergiledi. Otonom kol uçuşu yeteneğini de ortaya koyan Kızılelma, dahili radar ve görüş ötesi hava-hava füzesi entegrasyonunu sahada gösteren öncü platformlardan biri olarak öne çıkıyor."

KÜRESEL YARIŞTA TÜRKİYE ÖNDE, HİNDİSTAN 2030'U HEDEFLİYOR

Haberde, Çin'in GJ-11 hayalet insansız muharip hava aracının (UCAV) envantere girdiği düşünülse de muharebe kabiliyetine ilişkin kamuya açık bir gösteri yapılmadığı hatırlatıldı. ABD'nin Ortak Muharip Uçak (CCA) programı kapsamında Anduril'in YFQ-44A platformu ile Boeing Australia'nın MQ-28 Ghost Bat projesi ise test ve geliştirme süreçlerini sürdürüyor.

"GHATAK PROGRAMI KIZILEMA'NIN RAKİBİ OLAMAZ"

Hindistan'da Entegre Savunma Personeli Başkanı olduğu dönemde Hava Mareşali Ashutosh Dixit, yerli Ghatak programının hızlandırılması çağrısında bulunarak ABD ve Avustralya'daki örnekler gibi 2030'a kadar ilk operasyonel yeterliliğe ulaşılması gerektiğini dile getirmişti.

Hint haber sitesinde Hindistan'ın geliştirdiği Ghatak insansız muharip hava aracının KIZILELMA ile aynı kabiliyetlere sahip olmak üzere tasarlanmadığına da değinilerek "Ghatak, temel işlevi yer hedeflerini vurmak olduğu için Türk insansız hava aracının doğrudan bir rakibi değil." ifadeleri kullanıldı.

Gözetleme, teşhis, hassas taarruz ve taarruzi hava operasyonları için kuyruksuz uçan kanat formunda ve yaklaşık 1,5 ton mühimmat kapasiteli olarak tasarlanan Ghatak'ın, Kaveri türevi motorla yaklaşık Mach 0,8 hıza ve 13 bin metreye yakın irtifaya çıkması öngörülüyor.

Savunma Tedarik Konseyi'nin mart ayında dört filo (60 adet Uzaktan Pilotlu Taarruz Uçağı) için İhtiyaç Kabulü onayı verdiği proje, Havacılık Geliştirme Kurumu (ADE) bünyesinde geliştiriliyor.