Maçın önemli anları;

52' Fenerbahçe'de İsmail Yüksek sarı kart gördü.

45' İkinci yarı başladı

45+2 İlk yarı berabere sonuçlandı.

40' Fenerbahçe'nin maçta şu ana kadar yakaladığı en net fırsat... Sağ kanattan savunma arkasına sarkan Oğuz Aydın topla ceza saha sahasına girdi, Shakhtar önde yakalandı, sağ ayakla yerden uzak köşeye gol vuruşunda kaleci Ryznik son anda parmaklarının ucuyla golü önledi.

34' Shakhtar savunma arkasına gönderilen yüksek topta savunma ile kale arasındaki anlaşmazlık Fenerbahçe tehlikesine dönüştü. Greenwood araya girmek üzereyken son anda kaleci Ryznik çıktı ve ceza sahası ön çizgisi üzerinde topu kontrol etmeyi başardı.

26' Shakhtar savunmasında Newerton'un kayarak yaptığı müdahale sonrası Fenerbahçe kaleci cepheden göreden bir noktadan frikik kazandı. Topun başına geçen Mason Greenwood'un vuruşunda top barajı geçti, köşe gitti ama kaleci Dmytro Riznyk güzel bir kurtarışla kornere çeldi.

18' Fenerbahçe Vedat Muriqi ile golü buldu ancak VAR incelemesinin ardından iptal kararı geldi. Sol kanattan gelen ortaya ön direkte Vedat hareketlendi, Bondar'la ikili mücadeleyi kazanıp yakın mesafeden topu ağlara gönderdi ancak gol geçersiz sayıldı.

15' Fenerbahçe üçüncü kez ön alanda topu kazanıp rakip savunmayı dengesiz yakaladı. Greenwood ceza sahasında top Vedat Muriqi ile buluşturdu, Vedat soluna çekip kaleyi gördü, yerden şutu savunmaya takıldı.

5' Shakhtar sağ beki Tobias'tan büyük hata geldi, Kerem kaptığı topla ceza sahasına yöneldi, 3'e 2 pozisyonda soluna oynamak istedi ama Vedat Muriqi'ye aktaramayınca pozisyon kayboldu.

2' Fenerbahçe kalesinde büyük tehlike, Shakhtar gole yaklaştı. Savunma arkasına uzun top, ceza sahasında Archie Brown adamını kaçırdı, Alisson gol vuruşunu yaptı ama istediği dokunuşu yapamadı.

1' Maç başladı.

Londra'da Chelsea'nin maçlarını oynadığı Stamford Bridge'deki müsabaka hakem düdüğü ile başladı.

İLK 11'LER

Shakhtar Donetsk: Riznyk, Tobias, Bondar, Matviyenko, Henrique, Nazaryna, Santana, Ocheretko, Marlon, Newertton, Traore.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oppong, Brown, Kante, İsmail, Greenwood, Oğuz, Kerem, Muriqi.

GUENDOUZI VE İRFAN CAN YEDEK

Fenerbahçe'de ilk 11'in vazgeçilmez isimlerinden olan Matteo Guendouzi ve İrfan Can Kahveci, mücadeleye yedek kulübesinde başlıyor.