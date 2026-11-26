Bitlis’in Güroymak ilçesinde gece saatlerinde otaya çıkan manzara izleyenleri şaşırttı. Güroymak ilçesi kırsalında gece saatlerinde kaydedilen görüntüler, doğanın eşsiz güzelliğini ortaya koydu. Dolunayın dağların ardından yükseldiği saatlerde doğal ortamlarında hareket eden 6 kurttan oluşan sürü, görüntülere yansıdı. Gecenin karanlığını aydınlatan dolunay eşliğinde kaydedilen kurt sürüsü, adeta belgesel görüntülerini aratmadı. Aynı gece bölgede yiyecek arayan tilkiler, yılanlar ve tavşanlar da görüntülendi. Kayıtlar, Güroymak kırsalının yaban hayatı açısından sahip olduğu zenginliği bir kez daha ortaya koydu.

Anadolu Sualtı Araştırmaları ve Sporları Derneği Temsilcisi Dr. Cihan Önen, Bitlis'in doğal zenginliklerine dikkat çekerek, kentin önemli yaban hayatı alanlarına ev sahipliği yaptığını belirtti. Nemrut Kalderası, Budaklı Kaplıcaları, İn Sazlığı, Van Gölü, Aygır Gölü ve Nazik Gölü gibi doğal alanların biyoçeşitlilik açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Önen; göllerin, sulak alanların, sazlıkların ve dağlık bölgelerin birçok yaban hayvanına yaşam alanı sunduğunu söyledi. Bölgede çok sayıda kuş türünün yanı sıra ayı, tilki, kurt, yılan ve tavşan gibi farklı türlerin de bulunduğunu belirten Önen, doğal yaşamın korunmasının önemine vurgu yaptı.

Doğal alanların ve su kaynaklarının korunmasının ekosistemin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıdığını belirten Önen, toplumsal farkındalığın artırılması gerektiğini ifade etti. Önen, yaban hayatının yoğun olduğu kırsal ve doğal alanlarda gece saatlerinde yalnız dolaşılmaması gerektiğini belirterek vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.