Merkezi idarenin bu çıkışı, sınırın öte yakasında yer alan Suriye'nin kuzeyindeki kentlerde öfkeyle karşılandı. Kamışlı başta olmak üzere bölgedeki pek çok yerleşim yerinde bir araya gelen kalabalıklar, bölgesel yönetime arka çıkmak için sokaklara dökülerek protesto eylemleri gerçekleştirdi.

ZEYDİ VE SADDAM'IN RESMİNİ YAKTILAR

Eylemler esnasında Bağdat yönetiminin kararlarına dönük tepkiler ön plana çıktı. Gösterilerde yer alan bir kişinin Irak Başbakanı Ali el-Zeydi ile eski Irak Cumhurbaşkanı Saddam Hüseyin'in fotoğraflarını yakması dikkat çekti.

ASKERİ BİRLİKLER ŞEHİRLERDEN ÇEKİLECEK

Irak Savunma Bakanlığından dün yayımlanan yazılı duyuruda, askeri birliklerden şehirlerdeki mevzilerini boşaltmaya yönelik hazırlıklara başlamalarının istendiği kaydedildi.

Güvenlik yükümlülüğünün ilgili birimlerle eşgüdüm içinde İçişleri Bakanlığına bağlı unsurlara aktarılması ve devir teslimin aksamadan yürütülmesi emrinin verildiği ifade edildi. Bu geçiş aşamasında halkın emniyetinin temininde hiçbir pürüz çıkmaması gerektiğinin altı çizildi.

SINIR KAPILARI FEDERAL MAKAMLARA DEVREDİLECEK

Diğer yandan Irak Başbakanlığı Basın Ofisinden aktarılan bilgilere göre Başbakan Ali el-Zeydi, Sınır Kapıları İdaresine bölgedeki tüm sınır kapılarının idaresini üstlenmesi talimatını verdi. Irak Başbakanlık Sözcüsü Sabah en-Numan, atılan bu adımların Kuzey Petrol Şirketindeki petrol kaçakçılığına dair soruşturma komisyonunun raporunun ele alınmasının ardından kararlaştırıldığını dile getirdi.

Numan, uygulamalar kapsamında Sınır Kapıları İdaresinin bölgedeki tüm sınır kapılarının kontrolünü üzerine alacağını duyurdu. Numan ayrıca Diyala, Kerkük, Selahaddin ve Ninova illerindeki, federal Petrol Bakanlığına bağlı olup güvenliği bölgesel yönetimce sağlanan tüm petrol sahalarının idaresinin Bakanlıkça devralınacağını aktardı. Kararlar uyarınca bölgesel yönetime, yetki karmaşasının önüne geçilmesi için federal Petrol Bakanlığı haricinde ham petrol ve petrol ürünleri ihracatına izin vermemesi emri de iletildi.

BARZANİ'DEN TEPKİ

Bölgesel yönetim Başbakanı Mesrur Barzani, Bağdat'ın sınır kapılarının denetimini ele almasına ve ihtilaflı dört ilde güvenliği bölgesel güçlerce sağlanan petrol sahalarının idaresini üstlenmesine dair kararlara karşı çıktı. Barzani, söz konusu adımların federal yönetim yetkililerinin son temaslarda kendisine aktardıklarıyla ters düştüğünü savundu.

Zeydi, petrol kaçakçılığına karşı yürütülen mücadele çerçevesinde Sınır Kapıları İdaresi Başkanı ile komşu, petrol bakımından zengin Kerkük ilindeki birtakım güvenlik görevlilerini de görevden aldı. Irak Petrol Bakanlığına bağlı Kuzey Petrol Şirketi Genel Müdürü de görevinden el çektirildi.