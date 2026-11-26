Saklandıkları inler basıldı: Firari 3 FETÖ haini kıskıvrak yakalandı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz istihbarat çalışmaları sonucu "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından yıllardır aranan 3 firari FETÖ hükümlüsünün saklandıkları inler tek tek tespit edilerek operasyonla yakalandı.
Başkentte polisin Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonunda 3 firari yakalandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda ekipler, "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından aranan FETÖ firarisi hükümlülerin adreslerini tespit etti.
Belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda, 1 yıldır firari olarak aranan ve hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A, 3 yıldır firari olarak aranan K.N. ve 7 yıldır firari olarak aranan N.K.Ç. yakalandı.