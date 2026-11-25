Ukrayna'da yaşayan bir Türk savaşın durumunu paylaştı!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Ukrayna'da ikamet eden bir Türk vatandaşı, ülkede hız kesmeden süren çatışmaların ve bombardımanın dehşetini anbean kamerasıyla kayda aldı.
Ukrayna'da ikamet eden bir Türk vatandaşı, ülkede hız kesmeden süren çatışmaların ve bombardımanın dehşetini anbean kamerasıyla kayda aldı.
Savaşın devam edip etmediğini soranlara tepki göstererek penceresini aralayan vatandaş, dışarıdan yükselen yoğun silah ve şiddetli patlama seslerini gözler önüne serdi.
Gecenin karanlığını yırtan patlamaların şiddetiyle gökyüzünün bir anda kızıllaştığı o korku dolu anlar görüntülere yansıdı.