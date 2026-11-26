Milyarlık vurgun şebekesine 8 ilde şafak baskını! Yakalanan 75 şüpheliden 33'ü adliyeye sevk edildi!
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Samsun merkezli 8 ilde yasa dışı bahis faaliyetlerini bitirmek ve kirli paranın aklanmasını engellemek amacıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 75 zanlıdan 33'ü adliyeye gönderildi.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda harekete geçen Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal kumar bataklığını kurutmak ve suç ortaklarını ortaya çıkarmak için geniş çaplı soruşturma başlattı.
Yapılan incelemelerde 74 şüphelinin banka hesaplarında yaklaşık 1,5 milyar TL'lik devasa işlem hacmi belirlendi.
Salı sabahı Samsun merkezli ve İstanbul'un da dahil olduğu 8 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda, 3'ü asker ve 2'si cezaevinde bulunan toplam 75 kişi kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltındaki şüphelilerden 33'ü bugün sabah saatlerinde Samsun Adliyesine sevk edildi.
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